Son dakika spor haberi: Usta isimden Adana Demirspor - Beşiktaş maçı yorumu! "Beklentileri aştılar" (BJK spor haberi)

Bir tarafta ideal on birinden, golcüsü on numarası başta en az dört oyuncusu eksik Beşiktaş, diğer yandan birçok transferle kadrosunu genişleten ligin yeni takımı Adana Demirspor... Malum Adana sıcağı ve son derece yüksek bir nemi de ekler ve bunun bir hazırlık maçı olduğunu düşünürseniz normal de iyi futbol beklemezsiniz. Bu açıdan bakınca bana göre beklentilerin üzerine çıkan bir maç izledik. Ligin ilk haftasında birçok resmi maçta bile bu standardı yakalayamayabiliriz.







İlk yarıda Josef, Topal ve Atiba gibi üç tane altı numarayla oynayan Sergen Yalçın'ın taktiğinde Atiba öne, Mehmet Topal ise geriye destek vermekle görevliydi. Ayağa oynayan, geriden oyun kurup bulduğu ilk fırsatta savunma arkasına uzun toplan gönderen Kartal bu şekilde bazı pozisyonlar buldu ve bir de penaltı kazandı. Hazırlık maçıdır diyerek penaltının üzerinde durmuyorum, aynı şekilde Adana Demirspor'un attığı golün ofsayt olmasına da takılmayacağım.





