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Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Rachid Ghezzal imzaya kaldı
Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş, Rachid Ghezzal'de mutlu sona ulaştı. Yıldız futbolcunun kendisi ve menajeriyle anlaşma sağlayan siyah-beyazlılar, kulübü Leicester City ile yaptığı pazarlıklar sonrasında da transferi olumlu noktaladı. (BJK spor haberi)
Beşiktaş, Rachid Ghezzal'de mutlu sona ulaştı. Yıldız futbolcunun kendisi ve menajeriyle anlaşma sağlayan siyah-beyazlılar, kulübü Leicester City ile yaptığı pazarlıklar sonrasında da transferi olumlu noktaladı. İngiliz kulübüyle 3 milyon euro'luk bonservis karşılığında anlaşmaya varan Beşiktaş Yönetimi, 29 yaşındaki sağ kanat oyuncusunu önümüzdeki hafta içinde İstanbul'a getirip 3+1 yıllık sözleşme imzalayacak.