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Beşiktaş'ta ayrılık rüzgarı! 4 yıldızdan 2'si yolcu

Beşiktaş'ta son dakika transfer haberi... Teknik direktör Sergen Yalçın'ın direktifleri doğrultusunda gelecek sezonun planlamasını yapan Kara Kartal'da, bir yandan da gönderilecek isimler belirlenmeye başladı. Bu bağlamda siyah-beyazlılar hem limit açısından hem de yeni yabancı sınırından ötürü Ljajic, Lens, Douglas ve Boyd’dan en az ikisini elden çıkarmaya çalışıyor. İşte detaylar... | BJK haberleri

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ağustos 2021 Cumartesi 06:50
Beşiktaş'ta ayrılık rüzgarı! 4 yıldızdan 2'si yolcu

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, kadroda düşünülmeyen isimlerle de yolları ayırmak için formül düşünülüyor. Siyah-beyazlı yönetim Adem Ljajic, Jeremain Lens, Douglas ve Tyler Boyd'dan en az ikisini elden çıkarmayı hedefliyor. Sırp yıldız Ljajic'e İtalya'dan Genoa ve Bologna başta olmak üzere teklifler var.

Ancak Ljajic, Beşiktaş'ta aldığı 2.2 milyon euro'luk senelik ücretin altında teklifleri kabul etmiyor. Kadro dışı olan Jeremain Lens senelik 1.8 milyon euro kazanırken, yıllık 900 bin euro alan Douglas'a gelen teklifler de bu rakamların çok altında kalınca oyuncular "gitmemeyi" tercih ediyor. Boyd'un durumu ise belirsiz. ABD'li oyuncuyu Sivasspor başta olmak üzere kiralamak isteyen ekipler var ancak kesin karar Yalçın'ın raporu sonrası önümüzdeki günlerde verilecek.

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