Beşiktaş'ta ayrılık rüzgarı! 4 yıldızdan 2'si yolcu

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, kadroda düşünülmeyen isimlerle de yolları ayırmak için formül düşünülüyor. Siyah-beyazlı yönetim Adem Ljajic, Jeremain Lens, Douglas ve Tyler Boyd'dan en az ikisini elden çıkarmayı hedefliyor. Sırp yıldız Ljajic'e İtalya'dan Genoa ve Bologna başta olmak üzere teklifler var.



Ancak Ljajic, Beşiktaş'ta aldığı 2.2 milyon euro'luk senelik ücretin altında teklifleri kabul etmiyor. Kadro dışı olan Jeremain Lens senelik 1.8 milyon euro kazanırken, yıllık 900 bin euro alan Douglas'a gelen teklifler de bu rakamların çok altında kalınca oyuncular "gitmemeyi" tercih ediyor. Boyd'un durumu ise belirsiz. ABD'li oyuncuyu Sivasspor başta olmak üzere kiralamak isteyen ekipler var ancak kesin karar Yalçın'ın raporu sonrası önümüzdeki günlerde verilecek.