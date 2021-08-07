Fenerbahçe gözden çıkardı Beşiktaş'a transfer oluyor! Steven Caulker...

F.Bahçe'de 'istenmeyen adam' ilan edilen Steven Caulker'in Beşiktaş'a önerildiği iddia edildi. Vitor Pereira'nın İngiliz stoperi kadroda düşünmemesi Fenerbahçe yönetimini 'formül' arayışlarına ittiği; Beşiktaş'a aracılar vasıtasıyla yapılan teklifte sarı-lacivertlilerin, Alanyaspor forması altında dikkat çeken bir performans gösteren Caulker için "Sadece maaşını siz ödeyin" önerisinde bulunduğu öğrenildi.



Beşiktaş yönetiminin, F.Bahçe cephesinden gelen bu teklifi başarılı teknik adama ilettiği ifade edilirken, şu an için olumlu ya da olumsuz bir cevap vermeyen başarılı çalıştırıcı Sergen Yalçın'ın son kararını hafta başında vermesi bekleniyor.