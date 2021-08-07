Haberler Beşiktaş Fenerbahçe gözden çıkardı Beşiktaş'a transfer oluyor! Steven Caulker...

Fenerbahçe gözden çıkardı Beşiktaş'a transfer oluyor! Steven Caulker...

Beşiktaş'ta son dakika transfer haberi... Fenerbahçe'nin yaz transfer sezonunda bedelsiz kadrosuna kattığı ancak sarı lacivertlilerin teknik direktörü Vitor Pereira'nın kadrosunda düşünmediği Steven Caulker ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Buna göre Caulker'ın yeni adresi, Beşiktaş olabilir. Sarı lacivertliler, Beşiktaş'a "Maaşını siz ödeyin" mesajı gönderdi ve gözler Sergen Yalçın'a çevrildi. İşte detaylar... | BJK haberleri

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ağustos 2021 Cumartesi 06:50
Fenerbahçe gözden çıkardı Beşiktaş'a transfer oluyor! Steven Caulker...

F.Bahçe'de 'istenmeyen adam' ilan edilen Steven Caulker'in Beşiktaş'a önerildiği iddia edildi. Vitor Pereira'nın İngiliz stoperi kadroda düşünmemesi Fenerbahçe yönetimini 'formül' arayışlarına ittiği; Beşiktaş'a aracılar vasıtasıyla yapılan teklifte sarı-lacivertlilerin, Alanyaspor forması altında dikkat çeken bir performans gösteren Caulker için "Sadece maaşını siz ödeyin" önerisinde bulunduğu öğrenildi.

Beşiktaş yönetiminin, F.Bahçe cephesinden gelen bu teklifi başarılı teknik adama ilettiği ifade edilirken, şu an için olumlu ya da olumsuz bir cevap vermeyen başarılı çalıştırıcı Sergen Yalçın'ın son kararını hafta başında vermesi bekleniyor.

SON DAKİKA