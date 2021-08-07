Beşiktaş transfer bombasını patlatıyor! Radja Nainggolan ile anlaşma sağlandı

Transfer çalışmalarına hız veren Beşiktaş, Salih Uçan, Mehmet Topal ve Alex Teixeira'dan sonra orta sahasına bir takviye daha yapmaya hazırlanıyor. Siyah-beyazlıların, İnter forması giyen Belçikalı orta saha Radja Nainggolan'la anlaşmaya vardığı iddia edildi. İtalyan haber sitesi Calciomercato'da yer alan habere göre; Belçikalı yıldız ile Beşiktaş yönetimi, maaş ve imza parası konusunda el sıkıştı. Bu gelişme sonrası Radja Nainggolan'ın, İnter ile Beşiktaş arasında bonservis konusunda anlaşma sağlanmasını beklediği kaydedildi.

Haberin detaylarında, Radja Nainggolan'ın menajeri Beltrami'nin Beşiktaş'la görüşmelerini sürdürmesi için 3 Eylül'e kadar Hakan Korkmaz'a yetki verdiği de ayrıca yer aldı. Öte yandan Fcinter1908 haber sitesi de; Nainggolan'ın Cagliari ile görüşmelerde yaşadığı zorluklardan yararlanan Beşiktaş'ın, İnter'den ayrılmaya hazırlanan Belçikalı oyuncusu için çok daha ciddi şekilde devreye girdiğini duyurdu. Nainggolan'ın İstanbul'a somut bir şekilde gitmeye hazır olduğu ancak Beşiktaş'ın çıtayı yükseltmesi şartıyla bunu kabul edeceği ifade edildi.