Adana'da şampiyonlar ligi

Süper Lig ve Türkiye Kupası Şampiyonu Beşiktaş, yeni sezon öncesinde TFF 1. Lig'in son şampiyonu Adana Demirspor ile Yeni Adana Stadı'nda karşı karşıya geldi. İki şampiyonun mücadelesi 1-1 berabere bitti. Kapasitenin yüzde 50'si kadar taraftarın izlediği mücadele A Spor'dan HD kalitesinde naklen yayınlandı. Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle sonuçlandı. İlk devrenin en akılda kalan anı 24'te yaşandı. Adana Demirspor'un büyük ses getiren transferi Balotelli'nin ceza sahası dışından şutunu kaleci Ersin'in köşeden çıkarması oldu.



BİR ŞUT DİREKTE

İkinci devre ise daha hareketli geçti. 51'de kaleci Utku'nun elinden kaçırdığı topu Pa Dibba tamamladı ama Vida çizgiden çıkardı. 58'de Josef'in ceza sahasında düşürülmesiyle kazanılan penaltıyı Kevin N'Koudou ağlara gönderdi ve Beşiktaş'ı 1-0 öne geçirdi. Balotelli'nin yerine oyuna giren Assombalonga, 60'ta oluşan karambolde topu ağlara gönderdi: 1-1. 68'de soldan etkili gelen N'Koudou'nun bir şutu direkten döndü. Başka gol olmayınca mücadele 1-1 sona erdi.



Maç öncesinde Yeni adana Stadı'nda şölen düzenlendi. Stadyuma kurulan dev platforma tek tek gelen futbolcular taraftarlara tanıtıldı. Bu sırada en büyük ilgiyi Adana Demirspor'un flaş transferi Mario Balotelli gördü. 62 dakika oynayan Balo, gol atamadı.



Adana Demirspor, şampiyonluk kupasını taraftarının önünde aldı. TFF 1. Lig'de 2020-2021 sezonunu şampiyon bitiren lacivert-mavililer, Beşiktaş ile oynadığı maç öncesinde kupasına kavuştu. Yeni Adana Stadı'nda düzenlenen kupa töreninde, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, TFF Başkanı Nihat Özdemir ile kulüp başkanı Murat Sancak, teknik direktör Samet Aybaba ve geçen sezon şampiyon olan kadrodaki futbolcular sahaya davet edildi. Burada Çelik ve Özdemir, Sancak, Aybaba ve kaptan Gökhan İnler'e 2020-2021 sezonu şampiyonluk kupasını verdi.



Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Adana Demirspor mücadelesinde takıma yeni katılan Rosier ve Mehmet Topal'a ilk 11'de şans verdi. Salih Uçan, maçın ikinci yarısında şans buldu. Hücumda ise Güven Yalçın tek forvet olarak görev alırken etkili bir oyun sergileyemedi.



A Spor'un naklen yayınladığı mücadelede Sergen Yalçın, gelecek hafta başlayacak lig öncesi oyuncuların son durumunu görme fırsatı buldu.



SALİH UÇAN: Ayağa oynuyor, sakin görüntüsünün altında ciddi bir iddia taşıdığı kesin.

ROISER: Bıraktığı yerden başladı, hem kanadını iyi savundu, hem de iyi bindirmeler yaptı.

GÖKHAN TÖRE: Geçtiğimiz sezonun son maçları dahil bitik bir görüntüyle hatırladığımız tecrübeli oyuncu dün çalışkan ve becerikliydi.

ATİBA: Yine bildiğiniz gibi... Saha içi liderliğini yine ortaya koydu. Yeni sezonda da takım için büyük bir koz olacak.

N'KOUDOU: Yeni sezon önesinde lige hazır bir görüntü verdi, çalışkan ve etkiliydi. Güzel oyununu penaltıdan golle süsledi. Bir topu da direkten döndü.

UTKU: İki topu elinden kaçırdı. Birini Vida çizgiden çıkardı, biri gol oldu.

BALOTELLİ: Sezon boyu ne kadar sakin kalabilir bilemem ama sakinliğini koruyabildiği her maçta faydalı olacaktır.

BELHANDA: Adana Demirspor'un oyun şefi olacağı kesin. Sorumluluk alarak oynadı, iki kez taç bile attı…



MURAT SANCAK'TAN MESAJ

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, "Hatırlarsanız 'Ben buraya Süper Lig başkanı olmaya geldim' demiştim. Süper Lig'e çıkmayı çok istiyorduk, başardık. Süper Lig bambaşka bir yer. İyi bir kadro kurduğumuzu düşünüyorum. Eksiklerimiz var, onları da bu hafta halledeceğiz. Bu takıma sahip çıkın" diye konuştu.