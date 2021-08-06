Son dakika transfer haberi: Beşiktaş teklifini iletti! İşte yönetimin Luuk de Jong planı

Forvet transferi için çalışmalarını çok yoğun bir şekilde sürdüren Beşiktaş'tan flaş bir hamle geldi. Takvim'in haberine göre; Siyah-Beyazlılar, Sevilla formasını giyen Luuk de Jong'a teklifini iletti. Euro 2020'de sakatlık geçiren Hollandalı yıldızın sağlık raporlarını inceleyen sağlık kurulunun olumlu raporu sonrası harekete geçen yönetim De Jong ile temas kurdu. Sevilla ile de görüşmelerini sürdüren Beşiktaş, tecrübeli yıldızı satın alma opsiyonu ile kiralamak istiyor. Hem İspanyol kulübü hem de De Jong'un teklife sıcak baktığı belirlendi.