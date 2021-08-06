Son dakika spor haberi: Sinan Vardar o gerçeği açıkladı! "Defalarca Beşiktaş'a önerdim ama olmadı"

Kartal; üretip, satmalı ve ekonomisini düzeltmeli. Porto'nun, Benfica'nın yaptığını Beşiktaş fazlasıyla yapar. Tabii burada Süper Lig 'in kalitesini yükseltmek gerek. Beşiktaş'ın bu yeni transferleri lige kalite getirecektir. Siyah-beyazlılar yeni sezona çok daha güçlü giriyor. Tabii ki yeni transferler her zaman risktir ama siyah-beyazlı takım şu anda ligin favorisi konumunda yarışta en önde yerini aldı.

GÖZTEPE'YE DİKKAT!

Türkiye'nin dört bir yanından transfer haberlerini okuyoruz. Geçtiğimiz gün öğrendiğim transfer benim çok ilgimi çekti. Türkiye'nin en iyi ön liberolarından biri olan Atakan Çankaya; Göztepe'ye imza attı. 'Beyaz Atiba' lakaplı Atakan'ı defalarca Beşiktaş'a önerdim ama olmadı. Ünal Karaman gibi teknik direktörün yanında Atakan'ın parlayacağına inanıyorum. Buradan sevgili Ünal kardeşime naçizane bir tavsiye vereyim. Göztepe U19 takımında oynayan 18 yaşındaki forvet Cemil Devrim çok iyi bir kumaş... Göztepe boşuna golcü transferi yapmasın. Sevgili Ünal inan bana; Cemil biraz tecrübelensin Göztepe'nin en iyi transferi olur. Göztepe Başkanı Mehmet Sepil'in altyapının başına çok beğendiğim teknik adam Serdar Sabuncu'yu getirmesini de alkışlıyorum.