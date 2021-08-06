Son dakika spor haberi: Sinan Vardar o gerçeği açıkladı! "Defalarca Beşiktaş'a önerdim ama olmadı"

SİNAN VARDAR - TRANSFER YAĞMURU
Sezonu çifte şampiyonlukla kapatarak taraftarlarını mest eden Beşiktaş'ın, yeni sezonda nokta transferlere ihtiyacı olduğunu hepimiz biliyorduk. Beşiktaş; geçen sezon yönetimi, teknik kadrosu, futbolcusu ve taraftarıyla bir bütün olup mutlu sona ulaştı. Siyah-beyazlı camia kenetlendiği zaman tüm engelleri yıkıp geçiyor. Bu tabii ki Beşiktaş'ın büyük kulüp olma özelliği...
Valentin Rosier, Kenan Karaman ve Salih Uçan transferlerinin Beşiktaş'a güç katacağını düşünüyorum. Transferleri an meselesi olan Mert Günok, Alex Teixeira ve Ghezzal'in transferlerini de ekleyince Kartal'ın doğru yolda belirtmek gerek. Başkan Ahmet Nur Çebi ve yöneticiler transferde nokta atışları yapıyor. Transfer çalışmalarını yaparken Başkan Çebi'nin Beşiktaş'ın kasasını düşünmesi çok doğru hareket. Kulübün en büyük sıkıntısı bundan önceki başkanın bol keseden attırdığı imzalar...
Lens, Ljajic, Douglas gibi birçok futbolcunun sözleşmeleri için milyon dolarlar Beşiktaş'ın kasasından sokağa atıldı. Sadece futbolcuya ödenen ücretler değil imza paraları, sürekli aynı menajerlere ödenen ücretlerle kulübü büyük borç yükü altına sokanların vicdanı hiç mi sızlamıyor gerçekten çok merak ediyorum. Beşiktaş bu sezon başı transferde doğru adımlarla şimdi geleceğine yön çiziyor. Şimdi bunun yanı sıra altyapıda da devrim niteliğinde hamlelerle süslemek gerekiyor.