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Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Okereke’de rakip çıktı!

Son dakika Beşiktaş haberi: Spor Toto Süper Lig'in son şampiyonu Beşiktaş transfer çalışmalarını sürdürüyor. Forvet arayışlarına devam eden siyah-beyazlılarda gündeme Club Brugge forması giyen David Okerege gelmişti. Yıldız futbolcu için İtalya Serie A ekiplerinden Sampdoria devreye girdi. (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ağustos 2021 Cuma 06:50
Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Okereke’de rakip çıktı!

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş için sürpriz bir isim gündeme gelmişti.

Siyah- beyazlılar Club Brugge'de forma giyen David Okereke'yi kiralamak istiyor. Club Brugge'ün İtalyan ekibi Spezia'dan 8 milyon euroya 2019'da transfer ettiği 23 yaşındaki Nijeryalı ismin forvet olarak geldiği ancak Belçika'da iki sezonda kanat olarak oynadığı vurgulandı.

İtalyan ANSA Haber Ajansı'nda yer alan haberde Beşiktaş'ın gündeminde olan David Okereke için Sampdoria'nın devrede olduğu iddia edildi. Haberde Club Brugge'ün yıldız futbolcu için 5 milyon euro istediği yazıldı.

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