Kartal’a Ljajic müjdesi

Beşiktaş'ta yeni sezon kadrosunda düşünülmeyen Adem Ljajic için flaş bir teklif geldi. Alex Teixeira ile anlaşılması sonrası Sırp 10 numara ile yollarını ayırmak isteyen siyah-beyazlı yönetim, Ljajic'e kendisine takım bulmasını söylemişti. İtalyan basınında yer alan haberde Adem Ljajic için Serie A temsilcisi Bologna'nın teklif yaptığı iddia edildi. Sırp teknik direktör Sinisa Mihajlovic'in forvet Arnautovic'in gelişinden sonra Adem Ljajic'i de kadrosunda görmek istediği yazıldı. TMW'ye göre Bologna; Torino, Roma ve Fiorentina'nın eski 10 numarası Ljajic'i kadrosuna katmak için Beşiktaş'a satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulundu.

GİTMEK İSTEMİYOR

Adem Ljajic, kendisi için 6.5 milyon euro bonservis ödeyen Beşiktaş yönetimine yıllık kazancı olan 4 milyon euro'nun altında bir teklifi kabul etmeyeceğini bildirmişti.