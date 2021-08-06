Futbol şölenine buyurun! Adana Demirspor - Beşiktaş maçı A Spor'da

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, bu akşam Adana Demirspor ile bir hazırlık maçı oynayacak. Saat 21.00'de Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Beşiktaş'ın yeni transferleri Kenan Karaman, Salih Uçan ve Mehmet Topal gibi isimlerin dışında; Adana Demirspor'da da Balotelli, Belhanda, Akintola gibi oyuncuların bu maçta forma giymesi bekleniyor. Taraftarlara açık olarak oynanacak hazırlık maçının misafir tribünü biletlerinin 82 TL'den satışa sunulduğu açıklandı.

YOLCULUK BUGÜN SAAT 14.00'TE

Beşiktaş yeni sezon hazırlıklarını dün yaptığı tek antrenmanla sürdürdü. Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde 1,5 saate yakın süren antrenmanda kondisyon ve taktik çalışması gerçekleştirildi. Siyah- beyazlılar akşam oynayacağı hazırlık maçı için bugün saat 14.00'te özel uçakla Adana'ya gidecek.