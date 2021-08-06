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Adana Demirspor Beşiktaş maçı saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? Muhtemel 11'ler | A Spor Canlı izle

Süper Lig'in son şampiyonu Beşiktaş, TFF 1. Lig'in son şampiyonu Adana Demirspor ile karşı karşıya gelecek. Son şampiyonlar, A Spor'da kozlarını paylaşacak. Yaz transfer sezonunda Younes Belhanda ve Mario Belotelli gibi flaş transfere imza atan Adana Demirspor, Sergen Yalçın'ın öğrencileri Beşiktaş ile karşılaşacak. Peki, Adana Demirspor - Beşiktaş maçı ne zaman? Saat kaçta? Adana Demirspor - Beşiktaş maçının muhtemel 11'lerinde kimler var? İşte Adana Demirspor - Beşiktaş maçına dair bilmeniz gerekenler... | A Spor canlı izle

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ağustos 2021 Cuma 19:03
Adana Demirspor Beşiktaş maçı saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? Muhtemel 11'ler | A Spor Canlı izle

Adana Demirspor Beşiktaş maçı için geri sayım başladı. Son şamiyon Beşiktaş, ligin yeni ekibi karşısında hem eksiklerini görmek hem de galip gelerek moral bulmak istiyor. Yaptığı transferlerle sezona damga vurması beklenen Samet Aybaba yönetimindeki Adana Demirspor, güçlü rakibini eli boş göndermeyi hedefliyor.

ADANA DEMİRSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak Adana Demirspor - Beşiktaş hazırlık maçı 6 Ağustos Cuma (bu akşam) saat 21.00'de başlayacak. Mücadele A Spor'dan naklen ve şifresiz olarak ekranlara gelecek..

ADANA DEMİRSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Adana Demirspor: Ferhat, Svensson, Rassoul, Tayyip, Kaan, Stambouli, Gökhan İnler, Belhanda, Akintola, Assombalonga, Balotelli

Beşiktaş: Utku, Necip, Vida, Mehmet Topal, Rıdvan, Josef, Salih Uçan, Atiba, Gökhan Töre, Nkoudou, Kenan

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