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Adana Demirspor Beşiktaş maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? İlk 11'ler | A Spor canlı izle

Süper Lig'in son şampiyonu Beşiktaş ve TFF 1. Lig'in son şampiyonu Adana Demirspor, Adana'da karşı karşıya gelecek. A Spor'dan canlı yayınlanacak Adana Demirspor - Beşiktaş maçını, futbolseverler merakla bekliyor. Yaz transfer sezonunda Mario Balotelli ve Younes Belhanda gibi yıldızları kadrosuna katan Adana Demirspor, Salih Uçan ve Kenan Karaman gibi transferlerle adından söz ettiren Sergen Yalçın'ın takımı Beşiktaş'a karşı kora kor bir mücadele verecek. Adana Demirspor - Beşiktaş maçının ilk 11'lerini, maçın başlama saatini, yayıncısını ve Adana Demirspor - Beşiktaş maçına dair tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz... | A Spor canlı izle

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ağustos 2021 Cuma 19:40 Güncelleme Tarihi: 06 Ağustos 2021 Cuma 19:59
Adana Demirspor Beşiktaş maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? İlk 11'ler | A Spor canlı izle

Adana Demirspor Beşiktaş maçı için geri sayım başladı. Son şamiyon Beşiktaş, ligin yeni ekibi karşısında hem eksiklerini görmek hem de galip gelerek moral bulmak istiyor. Yaptığı transferlerle sezona damga vurması beklenen Samet Aybaba yönetimindeki Adana Demirspor, güçlü rakibini eli boş göndermeyi hedefliyor.

ADANA DEMİRSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak Adana Demirspor - Beşiktaş hazırlık maçı 6 Ağustos Cuma (bu akşam) saat 21.30'da başlayacak. Mücadele A Spor'dan naklen ve şifresiz olarak ekranlara gelecek..

ADANA DEMİRSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI İLK 11'LERİ

Adana Demirspor: Ferhat, Svensson, Rassoul, Tayyip, Kaan, Sinan, Gökhan İnler, Belhanda, Akintola, Pa Dibba, Balotelli

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Necip, Nsakala, Josef, Mehmet Topan, Töre, Atiba, Nkoudou, Güven

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