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Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'dan Radja Nainggolan bombası! Anlaşma sağlandı

Son dakika transfer haberi... Yeni sezonun başlamasına kısa süre kala transferde atağa kalkan Beşiktaş, orta sahasına bir takviye daha yapmaya hazırlanıyor. İtalyan basını, Inter forması giyen Radja Nainggolan'ın Beşiktaş'la el sıkıştığını ve kulüplerin anlaşmasını beklediğini ileri sürdü.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ağustos 2021 Perşembe 16:42
Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'dan Radja Nainggolan bombası! Anlaşma sağlandı

Transfer çalışmalarına hız veren Beşiktaş, Salih Uçan, Mehmet Topal ve Alex Teixeira'dan sonra orta sahasına bir takviye daha yapmaya hazırlanıyor. Siyah-beyazlıların, Inter forması giyen Radja Nainggolan'la anlaşmaya vardığı iddia edildi.

İtalyan haber sitesi Calciomercato'da yer alan habere göre; Belçikalı yıldız ile Beşiktaş yönetimi, maaş ve imza parası konusunda el sıkıştı. Bu gelişme sonrası Nainggolan'ın, Inter ile Beşiktaş arasında bonservis konusunda anlaşma sağlanmasını beklediği kaydedildi.

Haberin detaylarında, Radja Nainggolan'ın menajeri Beltrami'nin Beşiktaş'la görüşmelerini sürdürmesi için 3 Eylül'e kadar Hakan Korkmaz'a yetki verdiği de ayrıca yer aldı.

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