Haberler Beşiktaş Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'a Alex Teixeira müjdesi! Menajerindan flaş paylaşım

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'a Alex Teixeira müjdesi! Menajerindan flaş paylaşım

Son dakika transfer haberi... Beşiktaş'ın gündeminde yer alan Alex Teixeira'nın menajeri Junior Mendonza'dan siyah-beyazlıları heyecanlandıran bir paylaşım geldi. Mendoza, sosyal medya hesabından 'kartal' ve 'Türk bayrağı' emojisi kullanarak yaptığı paylaşımda, “Pazartesi günü yeni bir yolculuk başlıyor." ifadelerine yer verdi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ağustos 2021 Perşembe 15:29 Güncelleme Tarihi: 05 Ağustos 2021 Perşembe 15:35
Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'a Alex Teixeira müjdesi! Menajerindan flaş paylaşım

Beşiktaş'ın gündeminde yer alan Alex Teixeira'nın menajeri Junior Mendonza'dan siyah-beyazlıları heyecanlandıran bir paylaşım geldi. Mendoza, sosyal medya hesabından 'kartal' ve 'Türk bayrağı' emojisi kullanarak yaptığı paylaşımda, "Pazartesi günü yeni bir yolculuk başlıyor." ifadelerine yer verdi.

İşte o paylaşım:

TEIXEIRA'DAN JOSEF'E MESAJ!

Öte yandan Alex Teixeira, Josef de Souza'nın Instagram'dan paylaştığı ve altına 'Kim mutlu elini kaldırsın' yazdığı mesajına flaş bir yanıt verdi. Brezilyalı futbolcu, vatandaşının mesajına el kaldıran insan emojisi koyarak mutlu olduğunu belirtti. Bu mesaj, Teixeira'nın Beşiktaş'a transferinin bittiği şeklinde yorumlandı.

İşte o mesaj:

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