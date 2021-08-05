Haberler Beşiktaş Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'a Alex Teixeira müjdesi! Formalı fotoğrafı paylaştı (Bjk spor haberi)

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'a Alex Teixeira müjdesi! Formalı fotoğrafı paylaştı (Bjk spor haberi)

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ın gündeminde yer alan Alex Teixeira'dan siyah-beyazlıları heyecanlandıran bir paylaşım geldi. Yıldız oyuncu, sosyal medya hesabından Beşiktaş formalı fotoğrafını paylaştı. Öte yandan yıldız futbolcunun menajeri de sosyal medya hesabından “Pazartesi günü yeni bir yolculuk başlıyor" paylaşımında bulundu. Sambacı'nın menajeri paylaşıma Türk bayrağı ve kartal emojilerini de ekledi. İşte o paylaşımlar... | Son dakika Beşiktaş haberi (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ağustos 2021 Perşembe 15:29 Güncelleme Tarihi: 05 Ağustos 2021 Perşembe 17:11
Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'a Alex Teixeira müjdesi! Formalı fotoğrafı paylaştı (Bjk spor haberi)

Beşiktaş ile anlaşma sağlayan Alex Teixeira, sosyal medya hesabından siyah beyaz formalı bir paylaşımda bulundu. Brezilyalı yıldız kendisinin montajlandığı fotoğrafı sosyal medya hesabından yayınladı.

İŞTE O PAYLAŞIM

Beşiktaş'ın her konuda anlaşma sağladığı Alex Teixeira'da flaş bir gelişme daha yaşandı. Brezilyalı yıldızın menajeri Junior Mendonza, sosyal medya hesabından "Pazartesi günü yeni bir yolculuk başlıyor" paylaşımında bulundu.

SAMBACI'DAN DA FLAŞ YORUM

Beşiktaş'ın transferinde mutlu sona ulaştığı Alex Teixeira, vatandaşı Josef de Souza'nın paylaşımına yorum yaptı. Yıldız futbolcu Josef'in, "Kim mutlu elini kaldırsın" paylaşımına, el kaldırma emojisi ile yanıt verdi.

SON DAKİKA