Larin 8 milyon Euro

Beşiktaş'ın geçen sezonu çifte kupayla kapamasında büyük payı olan Kanadalı Cyle Larin hakkında flaş gelişmeler yaşanıyor. Sözleşmesinde son yılına giren ve ocak ayından itibaren başka takımlarla bonservis ücreti olmadan imza atabilecek futbolcu için Fransa'dan teklif geldi. Fransa'nın köklü kulüpleri Marsilya, Bordeux ve Rennes'nin menajerler aracılığıyla nabız yokladıkları belirtildi. Bedelsiz gitmesindense iyi bir teklif gelmesi halinde Larin'i satmak isteyen siyah beyazlılar 8 milyon Euro bonservis bedeli istiyor. Larin, Sergen Yalçın döneminde tam bir patlama yaşamıştı. Kanadalı oyuncu Süper Lig'de 38 maçta 19 gol, 6 asistle oynadı. Ziraat Türkiye Kupası'nda 5 maçta 3 gol atan futbolcu, Şampiyonlar Ligi elemelerindeki tek maçta da 1 gol atmayı başarmıştı.

MİLLİ TAKIMDA 6 MAÇTA, 7 GOL ATTI

Dünya Kupası elemelerinde oynadığı 6 maçta, 7 gol atan Larin; Gold Cup'ta ilk 3 karşılaşmada fileleri 3 kez havalandırdı. ABD maçında sakatlanan oyuncu turnuvanın geri kalanında forma giyemedi.