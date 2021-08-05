Son dakika spor haberi: Beşiktaş'a Çağlar Söyüncü'den Ghezzal müjdesi! "Çok beklemezsiniz"

Beşiktaş'ın yeni sezonda kadrosuna katmak için büyük uğraş verdiği Rachid Ghezzal'la ilgili güzel haber, takım arkadaşı Çağlar Söyüncü'den geldi. İngiltere'nin Leicester City takımında forma giyen Milli yıldız Çağlar'ın kendisine yöneltilen "Ghezzal'ın durumu nedir?" sorusuna, "Rachid burada ama aklı Beşiktaş'ta. Bizimle idmanlara çıkıyor, hazırlık maçlarına da çıkıyor ama sanki her an gidecek gibi. Bence Beşiktaşlılar onu çok fazla beklemez" yanıtını verdiği ifade edildi.

TRANSFER ŞARTI KONDU

Bu arada Ghezzal'la ilgili İngiliz basınında farklı haberler çıkmaya da devam ediyor. Mercury'nin haberine göre Leicester City, geçen sezonun sonunda Cengiz Ünder'in kiralık transferini kalıcı yapmama kararının ardından sağ kanada takviye yapmak istiyor. Sassuolo'dan Domenico Berardi ve West Brom'dan Matheus Pereira'nın ardından, Real Madrid'den Marco Asensio almaya çalışıyor. Ancak bu üç oyuncudan birisi alınana kadar Ghezzal'ın takımdan ayrılmayacağı belirtildi.

YALÇIN SORUN ETMİYOR

Leicester City ile kampta olan Cezayirli yıldızın testlerinde herhangi bir sağlık problemi bulunmadığı ve çok iyi bir kamp dönemi geçirdiği belirtilirken, Ghezzal'ın hazır olarak takıma katılacak olması teknik direktör Sergen Yalçın'ın keyfini yerine getirdi.