Haberler Beşiktaş Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ın yıldızı Cyle Larin'e Fransa'dan 3 talip! Bonservis...

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ın yıldızı Cyle Larin'e Fransa'dan 3 talip! Bonservis...

Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Spor Toto Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda geçtiğimiz sezon mutlu sona ulaşan Beşiktaş, aynı başarıyı yeni sezonda da yaşamak istiyor. Siyah-beyazlılar güçlü bir kadro kurmak için çalışmalarını sürdürürken bir yandan da oyunculara gelen teklifleri değerlendirme kararı aldı. Kara Kartal'ın yıldızı Cyle Larin'e Fransa'dan 3 talip çıktı. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ağustos 2021 Çarşamba 16:01
Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ın yıldızı Cyle Larin'e Fransa'dan 3 talip! Bonservis...

Beşiktaş'in geçen sezonu çifte kupayla kapamasında büyük payı olan Kanadalı Cyle Larin hakkında flaş gelişmeler yaşanıyor. Sözleşmesinde son yılına giren ve ocak ayından itibaren başka takımlarla bonservis ücreti olmadan imza atabilecek futbolcu için Fransa'dan teklif geldi.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ın yıldızı Cyle Larin'e Fransa'dan 3 talip! Bonservis...

Ajansspor'un haberine göre; Fransa'nın köklü kulüpleri Marsilya, Bordeaux ve Rennes'nin menajerler aracılığıyla nabız yokladıkları öğrenildi. Bedelsiz gitmesindense iyi bir teklif gelmesi halinde Larin'i satmak isteyen siyah beyazlılar 8 milyon Euro bonservis bedeli istiyor.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ın yıldızı Cyle Larin'e Fransa'dan 3 talip! Bonservis...

SERGEN YALÇIN'LA FORMUNU ARTTIRDI

Geçen sezon başında gönderilmesi düşünülen Larin, Sergen Yalçın döneminde tam bir patlama yaşamıştı. Kanadalı oyuncu Süper Lig'de 38 maçta 19 gol, 6 asistle oynadı. Ziraat Türkiye Kupası'nda 5 maçta 3 gol atan futbolcu, Şampiyonlar Ligi elemelerindeki tek maçta da 1 gol atmaşı başarmıştı.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ın yıldızı Cyle Larin'e Fransa'dan 3 talip! Bonservis...

Larin, Kanada Milli Takımı ile çok başarılı performans sergiledi. Dünya Kupası elemelerinde oynadığı 6 maçta, 7 gol atan oyuncu Gold Cup'ta ilk 3 karşılaşmada 3 kez topu ağlara yollamayı başardı. ABD maçında sakatlanan oyuncu turnuvanın geri kalanında forma giyemedi.

SON DAKİKA