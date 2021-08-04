Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ın yıldızı Cyle Larin'e Fransa'dan 3 talip! Bonservis...

Beşiktaş'in geçen sezonu çifte kupayla kapamasında büyük payı olan Kanadalı Cyle Larin hakkında flaş gelişmeler yaşanıyor. Sözleşmesinde son yılına giren ve ocak ayından itibaren başka takımlarla bonservis ücreti olmadan imza atabilecek futbolcu için Fransa'dan teklif geldi.
Ajansspor'un haberine göre; Fransa'nın köklü kulüpleri Marsilya, Bordeaux ve Rennes'nin menajerler aracılığıyla nabız yokladıkları öğrenildi. Bedelsiz gitmesindense iyi bir teklif gelmesi halinde Larin'i satmak isteyen siyah beyazlılar 8 milyon Euro bonservis bedeli istiyor.
SERGEN YALÇIN'LA FORMUNU ARTTIRDI
Geçen sezon başında gönderilmesi düşünülen Larin, Sergen Yalçın döneminde tam bir patlama yaşamıştı. Kanadalı oyuncu Süper Lig'de 38 maçta 19 gol, 6 asistle oynadı. Ziraat Türkiye Kupası'nda 5 maçta 3 gol atan futbolcu, Şampiyonlar Ligi elemelerindeki tek maçta da 1 gol atmaşı başarmıştı.