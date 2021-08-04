Son dakika spor haberi: Beşiktaş golcüsünü buldu! Chuba Akpom İstanbul için gün sayıyor (BJK spor haberi)

Beşiktaş'ın santrfor adayları arasında ilk sıralarda yer alan Chuba Akpom, İstanbul yolculuğu için gün sayıyor. Siyah-beyazlı yönetim, Vincent Aboubakar ve Cenk Tosun'un ayrılmasının ardından özellikle golcü transferine ağırlık vermesine rağmen, halen bu mevkii için bir oyuncuya imza attırabilmiş değil.
Birçok isimle temasa geçen fakat görüşmelerin ortaya çıkmasıyla rakamların katlanması üzerine frene basan yönetim, 25 yaşındaki Chuba Akpom için ise tüm şartlarını zorlama kararı aldı.
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İngiliz basınını da "Akpom, çok yakında Boğaz'a karşı oynayacak" diyerek siyah- beyazlıların bu transferde çok önemli adımlar attığı doğrularken; başarılı oyuncunun en geç pazartesi günü İstanbul'a geleceği ifade edildi.