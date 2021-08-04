Haberler Beşiktaş Son dakika spor haberi: Beşiktaş golcüsünü buldu! Chuba Akpom İstanbul için gün sayıyor (BJK spor haberi)

Son dakika spor haberi: Beşiktaş golcüsünü buldu! Chuba Akpom İstanbul için gün sayıyor (BJK spor haberi)

Son dakika spor haberi... Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren son şampiyon Beşiktaş'ta Aboubakar ve Cenk Tosun ayrılıklarından bu yana forvet arayışlarını sürdürüyor. Birçok isimle temas halinde olan Siyah-Beyazlılar'ın her konuda ikna ettiği Akpom'un en geç pazartesi günü İstanbul'a gelmesi bekleniyor. 25 yaşındaki genç forvet için teknik patron Yalçın, "Güçlü fiziği ve yüksek enerjisiyle bize çok güç katacak" diye konuştu. İşte detaylar... (BJK haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ağustos 2021 Çarşamba 06:50
Son dakika spor haberi: Beşiktaş golcüsünü buldu! Chuba Akpom İstanbul için gün sayıyor (BJK spor haberi)

Beşiktaş'ın santrfor adayları arasında ilk sıralarda yer alan Chuba Akpom, İstanbul yolculuğu için gün sayıyor. Siyah-beyazlı yönetim, Vincent Aboubakar ve Cenk Tosun'un ayrılmasının ardından özellikle golcü transferine ağırlık vermesine rağmen, halen bu mevkii için bir oyuncuya imza attırabilmiş değil.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş golcüsünü buldu! Chuba Akpom İstanbul için gün sayıyor (BJK spor haberi)

Birçok isimle temasa geçen fakat görüşmelerin ortaya çıkmasıyla rakamların katlanması üzerine frene basan yönetim, 25 yaşındaki Chuba Akpom için ise tüm şartlarını zorlama kararı aldı.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş golcüsünü buldu! Chuba Akpom İstanbul için gün sayıyor (BJK spor haberi)

BONSERVİSİ 2.5 MİLYON EURO
İngiliz basınını da "Akpom, çok yakında Boğaz'a karşı oynayacak" diyerek siyah- beyazlıların bu transferde çok önemli adımlar attığı doğrularken; başarılı oyuncunun en geç pazartesi günü İstanbul'a geleceği ifade edildi.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş golcüsünü buldu! Chuba Akpom İstanbul için gün sayıyor (BJK spor haberi)

İngiliz oyuncu için kulübü Middlesbrough'a 2.5 milyon euro bonservis bedeli önerilirken, bu rakamın iki ya da üç taksitte ödenmesi bekleniyor. Bu arada teknik direktör Sergen Yalçın'ın da yakın çevresine, "Bana genç, dinamik ve çok çalışkan bir forvet gerekli. Akpom, güçlü fiziği ve yüksek enerjisiyle bize güç katacak" ifadesini kullandığı öğrenildi.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş golcüsünü buldu! Chuba Akpom İstanbul için gün sayıyor (BJK spor haberi)

Kariyerinde Arsenal, PAOK, Hull City, Brentford gibi takımlarda forma giyen Akpom 272 resmi karşılaşmada 74 gol, 25 asist üretti ve 99 gole direkt katkı sağladı. Akpom, İngiltere U21 milli takımında da 5 maçta 3 gol attı.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş golcüsünü buldu! Chuba Akpom İstanbul için gün sayıyor (BJK spor haberi)

SADECE 1 KEZ SAKATLANDI!
Kartal'ın renklerine katmak için geri sayıma geçtiği Akpom, geçtiğimiz sezon sadece 1 kez sakatlık geçirdi. Alt adale sakatlığı yaşayan forvet 4 gün sahalardan uzak kalırken, sadece 1 resmi maç kaçırdı.

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