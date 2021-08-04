Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Josef duyurdu! İşte Alex Teixeira'nın İstanbul'a geliş tarihi

Beşiktaş'ın uzun süredir kadrosuna katmak istediği Alex Teixeira cumartesi günü İstanbul'a geliyor. Önceki gün siyah beyazlıların teknik patronu Sergen Yalçın, futbol şube sorumlusu Emre Kocadağ ve takımın başarılı yıldızı Josef de Souza facetime'den görüntülü telefon görüşmesi yaptığı Brezilyalı futbolcu, İstanbul'a adım atacağı tarihi bizzat açıkladı. Transferin gündeme geldiği ilk andan itibaren adeta kulübün bir yöneticisi gibi hareket eden, vatandaşı ve yakın arkadaşı Teixeira'yı ikna etme çalışan Josef bu görüşmede de baş roldeydi.

JOSEF BASTIRIYOR

Hürriyet'in haberine göre; görüntülü yapılan görüşmede kamerayı Sergen Yalçın ve Emre Kocadağ'a çeviren Brezilyalı futbolcu, "Taraftar dahil herkes seni bekliyor" diyerek Alex Teixeira'ya presini sürdürdü. Teixeira ise "Geliyorum, cumartesi günü İstanbul'dayım. Sabırsızlanıyorum. Burada antrenmanlarımı eksiksiz sürdürüyorum. Hazır olacağım" diyerek siyah beyazlılara müjdeyi verdi. Josef de Souza ise ülkesi Brezilya'da beraber tatil yaparken 'Kartal pençesi' hareketi yaptırdığı yakın arkadaşının Türkiye'ye gelmek için sabırsızlandığını belirtirken şu ifadeleri kullandı: