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Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Josef duyurdu! İşte Alex Teixeira'nın İstanbul'a geliş tarihi

Son dakika transfer haberi... Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta Alex Teixeira için geri sayıma geçildi. Yakın arkadaşı Teixeira'yı Beşiktaş'a getirmek için büyük uğraş veren Josef de Souza, teknik direktör Sergen Yalçın ve yönetici Emre Kocadağ ile birlikte Brezilyalı yıldızı görüntülü arayıp kamerayı iki isme çevirerek, "Taraftar dahil herkes seni bekliyor" dedi. Josef ayrıca, Alex Teixeira'nın İstanbul'a geleceği tarihi de duyurdu. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ağustos 2021 Çarşamba 09:47
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Josef duyurdu! İşte Alex Teixeira'nın İstanbul'a geliş tarihi

Beşiktaş'ın uzun süredir kadrosuna katmak istediği Alex Teixeira cumartesi günü İstanbul'a geliyor. Önceki gün siyah beyazlıların teknik patronu Sergen Yalçın, futbol şube sorumlusu Emre Kocadağ ve takımın başarılı yıldızı Josef de Souza facetime'den görüntülü telefon görüşmesi yaptığı Brezilyalı futbolcu, İstanbul'a adım atacağı tarihi bizzat açıkladı. Transferin gündeme geldiği ilk andan itibaren adeta kulübün bir yöneticisi gibi hareket eden, vatandaşı ve yakın arkadaşı Teixeira'yı ikna etme çalışan Josef bu görüşmede de baş roldeydi.

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Josef duyurdu! İşte Alex Teixeira'nın İstanbul'a geliş tarihi

JOSEF BASTIRIYOR
Hürriyet'in haberine göre; görüntülü yapılan görüşmede kamerayı Sergen Yalçın ve Emre Kocadağ'a çeviren Brezilyalı futbolcu, "Taraftar dahil herkes seni bekliyor" diyerek Alex Teixeira'ya presini sürdürdü. Teixeira ise "Geliyorum, cumartesi günü İstanbul'dayım. Sabırsızlanıyorum. Burada antrenmanlarımı eksiksiz sürdürüyorum. Hazır olacağım" diyerek siyah beyazlılara müjdeyi verdi. Josef de Souza ise ülkesi Brezilya'da beraber tatil yaparken 'Kartal pençesi' hareketi yaptırdığı yakın arkadaşının Türkiye'ye gelmek için sabırsızlandığını belirtirken şu ifadeleri kullandı:

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Josef duyurdu! İşte Alex Teixeira'nın İstanbul'a geliş tarihi

CUMARTESİ GÜNÜ GELECEK

"Türkiye'de çok başarılı olacak. Çok başarılı bir kadroya sahibiz. Teknik direktörümüz Sergen Yalçın'ın oyun sistemine uyan, dikine gidebilen ve şut atabilen önemli futbolcu. Cumartesi günü İstanbul'a gelecek olması bizleri sevindirdi. Her geçen gün Şampiyonlar Ligi için kadromuz güçleniyor."

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Josef duyurdu! İşte Alex Teixeira'nın İstanbul'a geliş tarihi

Beşiktaş'a imza atması beklenirken, Dubai'ye giderek yaptığı transfer görüşmelerinden sonuç alamayan Alex Teixeira'ya Beşiktaş'ın yıllık 2 milyon 300 bin Euro garanti ücret vereceği, ayrıca imza parası karşılığında da 900 bin Euro ödeme yapılacağı ifade edildi.

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