Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu yolcu mu?

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Kara Kartal'da kaleci Mert Günok isminin ağırlık kazanması "Ersin Destanoğlu ile yollar kesin olarak ayrılıyor" söylentilerini beraberinde getirdi. Beşiktaş, genç file bekçisi için daha önce Fransa'dan teklifler almıştı. Hatta Nice 10 milyon euro önermişti. Mert konusundaki gelişmeler Destanoğlu'nun satılacağı yorumlarına neden oldu. (BJK spor haberi)
Kara Kartal'da kaleci Mert Günok isminin ağırlık kazanması "Ersin Destanoğlu ile yollar kesin olarak ayrılıyor" söylentilerini beraberinde getirdi. Beşiktaş, genç file bekçisi için daha önce Fransa'dan teklifler almıştı. Hatta Nice 10 milyon euro önermişti. Mert konusundaki gelişmeler Destanoğlu'nun satılacağı yorumlarına neden oldu.