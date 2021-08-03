Son dakika transfer haberi: İspanyollar duyurdu! Samuel Umtiti için Beşiktaş iddiası

Stoper arayışlarına devam eden ve listesinde Godin'in de yer aldığı Beşiktaş için yeni bir iddia gündeme geldi. Bir süre önce Beşiktaş ile adı anılan Samuel Umtiti konusunda Barcelona'da yeni bir gelişme yaşandı.

İspanyol basınından Diario Sport'ta yer alan habere göre; gelecek sezon kadroda düşünülmeyen ve takımdan ayrılması için temaslar devam eden 27 yaşındaki savunmacı, bu talebi kabul etti. Sözleşmesi 2023'te bitecek olan Fransız stoperin Şampiyonlar Ligi'nde oynayan bir takıma kiralık gitmesi şartıyla ayrılma kararı aldığı belirtilidi. Oyuncuyu Fransa'dan bazı takımların istediği kaydedilip, talip olan takımlar arasında Beşiktaş'ın olduğu da yazıldı. "Umtiti için Türkiye de ihtimaller arasında" ifadesi kullanıldı. Umtiti ile Fenerbahçe de ilgilenmişti.