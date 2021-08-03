Haberler Beşiktaş Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş'ın transfer listesindeki isimler! Samuel Umtiti, Diego Costa, David Okereke... | BJK haberleri

Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş'ın transfer listesindeki isimler! Samuel Umtiti, Diego Costa, David Okereke... | BJK haberleri

Son dakika Beşiktaş haberleri... Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Beşiktaş, Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda transfer harekatını sürdürüyor. Özellikle forvet, kanat ve defans arayan Beşiktaş'ın gündemine Samuel Umtiti, Diego Costa, David Okereke gibi isimler geldi. İşte Beşiktaş'ın transfer listesi ve detayları... (BJK haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ağustos 2021 Salı 11:15
Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş'ın transfer listesindeki isimler! Samuel Umtiti, Diego Costa, David Okereke... | BJK haberleri

Gelecek sezon tranfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, 3 kulvarda mücadele edecek bir takım kurmak için kolları sıvadı. İşte Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alan isimler...

Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş'ın transfer listesindeki isimler! Samuel Umtiti, Diego Costa, David Okereke... | BJK haberleri

RACHID GHEZZAL

İsmi uzun bir süre Galatasaray ile anılan Rachid Ghezzal ile her konuda anlaşan Beşiktaş, Leicester City ile pazarlıklarını sürdürüyor. Rachid Ghezzal'ın da imzası an meselesi.

Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş'ın transfer listesindeki isimler! Samuel Umtiti, Diego Costa, David Okereke... | BJK haberleri

MERT GÜNOK

Beşiktaş, kaleci arayışlarını sürdüdürken, Başakşehir'in A Milli kalecisi Mert Günok'la yaptığı görüşmeden olumlu ayrıldı. Siyah-beyazlıların, 32 yaşındaki futbolcu için İstanbul temsilcisiyle bu hafta görüşüp transfere noktayı koyması planlanıyor.

Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş'ın transfer listesindeki isimler! Samuel Umtiti, Diego Costa, David Okereke... | BJK haberleri

GÖKDENİZ BAYRAKDAR

Geçtiğimiz sezon Antalyaspor formasıyla 37 maça çıkan Gökdeniz Bayrakdar, 2289 dakika sahada kalırken 8 gol atma başarısını gösterdi. Performansı birçok dev kulübün dikkatini çekti. Beşiktaş da uzun süredir takibini sürdürürken, yakın zamanda resmi adımların atılması bekleniyor.

Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş'ın transfer listesindeki isimler! Samuel Umtiti, Diego Costa, David Okereke... | BJK haberleri

DRIES MERTENS

8 sezondur formasını giydiği Napoli ile 1 yıllık sözleşmesi kalan Mertens'in, Teknik Direktör Sergen Yalçın tarafından bizzat istendiği iddia edildi. Beşiktaş'ın, Napoli ile görüşmeleri sürdürdüğü belirtildi.

Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş'ın transfer listesindeki isimler! Samuel Umtiti, Diego Costa, David Okereke... | BJK haberleri

DAVID OKEREKE

Yeni sezon öncesi forvet transferi için girişimlerini sıklaştıran siyah-beyazlılar için sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Belçika basınında çıkan haberde Beşiktaş'ın David Okereke için devreye girdiği yazıldı.

Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş'ın transfer listesindeki isimler! Samuel Umtiti, Diego Costa, David Okereke... | BJK haberleri

SAMUEL UMTITI

Gelecek sezon Barcelona kadrosunda düşünülmeyen Samuel Umtiti, Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak bir takıma gitme şartı koydu. Beşiktaş'ın Umtiti'nin taliplerinden biri olduğu iddia edildi.

Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş'ın transfer listesindeki isimler! Samuel Umtiti, Diego Costa, David Okereke... | BJK haberleri

DIEGO COSTA

Diego Costa'ya bonuslarla beraber yıllık 3 milyon Euro teklif eden yönetim artık bu rakamın üstüne çıkmayacak. Siyah-Beyazlılar, tecrübeli yıldızın yeni bir görüşme için talepte bulunmasını bekleme kararı aldı.

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