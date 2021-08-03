Son dakika spor haberi: Beşiktaş'tan indirim talebi! Domagoj Vida ve Adem Ljajic yanıt vermedi (BJK spor haberi)

Süper Lig'de gelecek sezon çalışmalarına devam eden Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor... Takımda maaş konusunda dengeleri sağlama konusunda da çalışmalar sürüyor.

3.5 milyon Euro'luk ücretiyle takımın en fazla kazanan isimlerinden olan Vida ile 2.2 milyon Euro alan Ljajic'in maaşlarında indirim talebi karşılık bulmazken Sırp oyuncunun gelen teklifleri reddetmesi yönetimi düşündürüyor.