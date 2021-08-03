Haberler Beşiktaş Son dakika spor haberi: Beşiktaş'tan indirim talebi! Domagoj Vida ve Adem Ljajic yanıt vermedi (BJK spor haberi)

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'tan indirim talebi! Domagoj Vida ve Adem Ljajic yanıt vermedi (BJK spor haberi)

Son dakika transfer haberi: Süper Lig'de gelecek sezon çalışmalarına devam eden Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor... Bir yandan transfer arayışlarını sürdüren siyah beyazlılarda maaş konusunda dengeleri sağlama konusunda da çalışmalar sürüyor. Kartal'da Domagoj Vida ve Adem Ljajic'in indirim talebi henüz yanıt bulmadı. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ağustos 2021 Salı 13:13
Son dakika spor haberi: Beşiktaş'tan indirim talebi! Domagoj Vida ve Adem Ljajic yanıt vermedi (BJK spor haberi)

Süper Lig'de gelecek sezon çalışmalarına devam eden Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor... Takımda maaş konusunda dengeleri sağlama konusunda da çalışmalar sürüyor.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'tan indirim talebi! Domagoj Vida ve Adem Ljajic yanıt vermedi (BJK spor haberi)

3.5 milyon Euro'luk ücretiyle takımın en fazla kazanan isimlerinden olan Vida ile 2.2 milyon Euro alan Ljajic'in maaşlarında indirim talebi karşılık bulmazken Sırp oyuncunun gelen teklifleri reddetmesi yönetimi düşündürüyor.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'tan indirim talebi! Domagoj Vida ve Adem Ljajic yanıt vermedi (BJK spor haberi)

Vida'dan memnun olan yönetim, indirim talep edip sözleşme uzatmayı teklif etse de henüz yanıt alamadı.

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