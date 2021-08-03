Son dakika Beşiktaş haberi: Transfer an meselesi! Diego Godin... (BJK spor haberi)

Süper Lig'de teknik direktör Sergen Yalçın'ın yönetiminde gelecek sezon çalışmalarına devam eden Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor...
Süper Lig'de teknik direktör Sergen Yalçın'ın yönetiminde gelecek sezon çalışmalarına devam eden Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor...
Savunmasına yapacağı takviye için arayışlarına hız veren. siyah beyazlılar, yıldız oyuncu Diego Godin'i gündemine almıştı.
İtalya basınından Calcio Casteddu; "Diego Godin giderek Beşiktaş'a yaklaşıyor. Beşiktaş ve Cagliari arasında küçük pürüzler görüşülüyor" ifadeleriyle transferin an meselesi olduğunu duyurdu.
Geçen sezon Cagliari formasıyla 28 maça çıkan Diego Godin 1 gol kaydetti. Kariyerinde Atletico Madrid ve Inter gibi dev kulüpler de olan 35 yaşındaki savunmacı son olarak Uruguay Milli Takımı ile Copa America'da forma giymişti.