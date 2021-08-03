Haberler Beşiktaş Son dakika Beşiktaş haberi: Transfer an meselesi! Diego Godin... (BJK spor haberi)

Son dakika Beşiktaş haberi: Transfer an meselesi! Diego Godin... (BJK spor haberi)

Son dakika transfer haberi: Süper Lig'de gelecek sezon çalışmalarına devam eden Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor... Transfer arayışlarını sürdüren siyah beyazlılar, yıldız stoper oyuncusu Diego Godin'i gündemine almıştı. İtalyan basını Godin'in Beşiktaş'a transferinin an meselesi olduğunu duyurdu. İşte tüm detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri - BJK spor haberi (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ağustos 2021 Salı 15:22 Güncelleme Tarihi: 03 Ağustos 2021 Salı 15:30
Son dakika Beşiktaş haberi: Transfer an meselesi! Diego Godin... (BJK spor haberi)

Süper Lig'de teknik direktör Sergen Yalçın'ın yönetiminde gelecek sezon çalışmalarına devam eden Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor...

Son dakika Beşiktaş haberi: Transfer an meselesi! Diego Godin... (BJK spor haberi)

Savunmasına yapacağı takviye için arayışlarına hız veren. siyah beyazlılar, yıldız oyuncu Diego Godin'i gündemine almıştı.

Son dakika Beşiktaş haberi: Transfer an meselesi! Diego Godin... (BJK spor haberi)

İtalya basınından Calcio Casteddu; "Diego Godin giderek Beşiktaş'a yaklaşıyor. Beşiktaş ve Cagliari arasında küçük pürüzler görüşülüyor" ifadeleriyle transferin an meselesi olduğunu duyurdu.

Son dakika Beşiktaş haberi: Transfer an meselesi! Diego Godin... (BJK spor haberi)

Geçen sezon Cagliari formasıyla 28 maça çıkan Diego Godin 1 gol kaydetti. Kariyerinde Atletico Madrid ve Inter gibi dev kulüpler de olan 35 yaşındaki savunmacı son olarak Uruguay Milli Takımı ile Copa America'da forma giymişti.

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