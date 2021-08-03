Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ta Mert Günok zirvesi

Kalesini deneyimli bir isimler güçlendirmek isteyen Beşiktaş'ta bu doğrultuda da transfer çalışmaları sürüyor. Bu mevki için Mert Günok alternatifine yönelen ve uzun bir süredir de oyuncuyla görüşen siyah-beyazlılar, Başakşehir ile masaya oturdu.

Başkan Ahmet Nur Çebi ile Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ arasında yapılan görüşmede teklif sözlü olarak iletildi. Başkan Çebi'nin Mert Günok için Başakşehir'e 1 milyon 250 bin euro bonservis ödemeyi teklif ettiği belirtildi.