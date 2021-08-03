Haberler Beşiktaş Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ta Mert Günok zirvesi

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ta Mert Günok zirvesi

Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Spor Toto Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde güçlü bir kadro ile sahne almak için çalışmalarını sürdürüyor. Forvet transferi için yoğun mesai harcayan siyah-beyazlılar bir yandan da Mert Günok transferi için girişimlerini sıklaştırdı. İşte Kartal'ın Mert Günok teklifi... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ağustos 2021 Salı 06:50
Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ta Mert Günok zirvesi

Kalesini deneyimli bir isimler güçlendirmek isteyen Beşiktaş'ta bu doğrultuda da transfer çalışmaları sürüyor. Bu mevki için Mert Günok alternatifine yönelen ve uzun bir süredir de oyuncuyla görüşen siyah-beyazlılar, Başakşehir ile masaya oturdu.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ta Mert Günok zirvesi

Başkan Ahmet Nur Çebi ile Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ arasında yapılan görüşmede teklif sözlü olarak iletildi. Başkan Çebi'nin Mert Günok için Başakşehir'e 1 milyon 250 bin euro bonservis ödemeyi teklif ettiği belirtildi.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ta Mert Günok zirvesi

Bu görüşmenin ardından Başakşehir'in vereceği yanıt bekleniyor. Şampiyonluk yaşadığı Başakşehir'de iyi bir ivme yakalayan ve son yıllardaki çıkışı ile Milli Takım'ın da 1. kalecilerinden biri olan Mert, Beşiktaş'ın temel hedeflerinden biri olarak yer alıyor. Oyuncu da Beşiktaş'ı istiyor.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ta Mert Günok zirvesi

KARARI AYKUT KOCAMAN VERECEK

Mert Günok transferi için Başakşehir yönetimi konuyu teknik direktör Aykut Kocaman'a taşıdı. İstanbul ekibi, Kocaman'ın transfere onay vermesi halinde Beşiktaş'ın teklifini kabul edecek.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ta Mert Günok zirvesi

Son 4 sezonda Medipol Başakşehir forması giyen Mert Günok, geçen sezon 29 maça çıktı. 32 yaşındaki file bekçisi 22 kez de A Milli Takımın kalesini korudu.

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