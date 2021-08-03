‘İçimiz acıyor!’

Beşiktaş sosyal medyadan yangın olayları ile ilgili bir paylaşım yaptı. Üzücü görüntülerin yer aldığı videoda "Soluduğumuz nefesin kaynağı olan ağaçlarımız ile doğadaki canlılar yok oldukça içimiz yanıyor! Yangınlardan maddi manevi etkilenen, hayatları pahasına mücadele eden ekiplere ve halkımıza minnetlerimizi sunuyoruz" denildi.

KARTAL TOP BAŞI YAPTI

Kayserispor ile oynadığı hazırlık karşılamasının ardından pazar gününü izinli geçiren Beşiktaş, dün tekrar top başı yaptı. Siyah- beyazlılar, günü tek idmanla geçirdi. Kondisyon antrenmanı sonrası pas çalışması gerçekleştiren Beşiktaşlı futbolcular ardından taktik idman yaptılar.

MİLLİLERE TEBRİK

Beşiktaş, dün 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda güreşte bronz madalya kazanan sporcular Rıza Kayaalp ile Yasemin Adar'ı tebrik etti. Rıza için yapılan açıklamada "Grekoromen stil 130 kg bronz madalya müsabakasında İranlı rakibi Amin Mirzazadeh'i 7-2 mağlup ederek güreşteki ilk madalyamızı alan Rıza Kayaalp'i tebrik ederiz" denildi.