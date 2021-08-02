Haberler Beşiktaş Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'ın Diego Costa planı ortaya çıktı! Alex Teixeira...

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'ın Diego Costa planı ortaya çıktı! Alex Teixeira...

Son dakika spor haberi: Golcü arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ın listesindeki ilk sırada Diego Costa bulunuyor. Yıldız futbolcuya bonuslarla 3 milyon euro teklif eden siyah-beyazlılar, transfer planını belirledi. Diego Costa'yı kadrosuna katmak isteyen Kara-Kartal, transferde Alex Teixeira taktiği uygulayacak. Teknik direktör Sergen Yalçın da yönetimle yaptığı görüşmelerde santrfor transferiyle ilgili fikrini bildirdi. İşte o görüşmenin detayları ve Kartal'ın Diego Costa taktiği...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ağustos 2021 Pazartesi 22:33
Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'ın Diego Costa planı ortaya çıktı! Alex Teixeira...

Alex Teixeira transferini imza aşamasına getiren Beşiktaş'ta forvet takviyesi için çalışmalar hız kazanmış durumda. Luuk de Jong ve kulübü Sevilla ile görüşmelere devam eden Siyah- Beyazlılar bir yandan da Diego Costa için ısrarını sürdürüyor. Yönetim, İspanyol golcünün transferinde Alex Teixeira'daki taktiği kullanmayı planlıyor.

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'ın Diego Costa planı ortaya çıktı! Alex Teixeira...

DIEGO COSTA TALEPTE BULUNACAK

Diego Costa'ya bonuslarla beraber yıllık 3 milyon Euro teklif eden yönetim artık bu rakamın üstüne çıkmayacak. Siyah-Beyazlılar, tecrübeli yıldızın yeni bir görüşme için talepte bulunmasını bekleme kararı aldı.

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'ın Diego Costa planı ortaya çıktı! Alex Teixeira...

3 MİLYON EURO'NUN ÜZERİNE ÇIKAMAZLAR

Takvim'in haberine göre; Beşiktaş yönetimi, Diego Costa'nın Avrupa veya Güney Amerika'dan 3 milyon Euro'nun üzerinde bir teklif alamayacağını düşünüyor. Siyah- Beyazlılar bu nedenle transferde sabırlı bir şekilde ilerliyor.

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'ın Diego Costa planı ortaya çıktı! Alex Teixeira...

SERGEN YALÇIN: ACELE ETMEYE GEREK YOK

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın da yöneticilerle yaptığı görüşmelerde, "Elimizde Kenan ve Güven var. Larin de sakatlıktan dönecek. Forvet transferinde acele etmemeliyiz. En doğru ismi, en doğru maliyeti bulana kadar beklemeliyiz" dediği öğrenildi.

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