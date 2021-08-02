Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'tan Dries Mertens atağı! Sergen Yalçın bizzat istedi (BJK spor haberi)

Süper Lig'de gelecek sezon çalışmalarına devam eden Beşiktaş'ta flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor... Arayışlarını sürdüren siyah beyazlıların 34 yaşındaki yıldız Dries Mertens ile ilgili fiyat araştırılması yapıldığı öne sürüldü.