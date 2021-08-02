Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'tan Dries Mertens atağı! Sergen Yalçın bizzat istedi (BJK spor haberi)

Süper Lig'de gelecek sezon çalışmalarına devam eden Beşiktaş'ta flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor... Arayışlarını sürdüren siyah beyazlıların 34 yaşındaki yıldız Dries Mertens ile ilgili fiyat araştırılması yapıldığı öne sürüldü.
Süper Lig'de gelecek sezon çalışmalarına devam eden Beşiktaş'ta flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor... Arayışlarını sürdüren siyah beyazlıların 34 yaşındaki yıldız Dries Mertens ile ilgili fiyat araştırılması yapıldığı öne sürüldü.
8 sezondur formasını giydiği Napoli ile 1 yıllık sözleşmesi kalan Mertens'in, Teknik Direktör Sergen Yalçın tarafından bizzat istendiği iddia edildi.
Mertens'in kulübünden bedelsiz ayrılması durumunda kadroya katılabileceği öğrenildi. Mavibeyazlılarda 360 maçta 135 gol, 87 asist yapan Mertens, kulüp tarihine adını yazdırmayı başardı.