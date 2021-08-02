Haberler Beşiktaş Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'tan Dries Mertens atağı! Sergen Yalçın bizzat istedi (BJK spor haberi)

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'tan Dries Mertens atağı! Sergen Yalçın bizzat istedi (BJK spor haberi)

Son dakika transfer haberi: Süper Lig'de gelecek sezon çalışmalarına devam eden Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor... Transferde arayışlarını sürdüren siyah beyazlılar, vitesi yükseltti. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın Napoli forması giyen Dries Mertens'i bizzat istediği öğrenildi. İşte tüm detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ağustos 2021 Pazartesi 16:32
Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'tan Dries Mertens atağı! Sergen Yalçın bizzat istedi (BJK spor haberi)

Süper Lig'de gelecek sezon çalışmalarına devam eden Beşiktaş'ta flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor... Arayışlarını sürdüren siyah beyazlıların 34 yaşındaki yıldız Dries Mertens ile ilgili fiyat araştırılması yapıldığı öne sürüldü.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'tan Dries Mertens atağı! Sergen Yalçın bizzat istedi (BJK spor haberi)

8 sezondur formasını giydiği Napoli ile 1 yıllık sözleşmesi kalan Mertens'in, Teknik Direktör Sergen Yalçın tarafından bizzat istendiği iddia edildi.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'tan Dries Mertens atağı! Sergen Yalçın bizzat istedi (BJK spor haberi)

Mertens'in kulübünden bedelsiz ayrılması durumunda kadroya katılabileceği öğrenildi. Mavibeyazlılarda 360 maçta 135 gol, 87 asist yapan Mertens, kulüp tarihine adını yazdırmayı başardı.

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