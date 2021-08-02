Son dakika transfer haberi: Beşiktaş David Okereke atağı!

UEFA Şampiyonlar Ligi, Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda mücadele edecek olan Beşiktaş 'ta yönetim transfer çalışmalarına hız verdi. Kadrosuna 4 takviye yapan siyah-beyazlıların forvet transferi konusundaki planı ortaya çıktı.

Devler Ligi için mutlaka yıldız bir golcü almak isteyen Siyah-Beyazlılar, transfer sezonunun açıldığı günden bu yana pek çok isim ile görüştü. Ancak halen forvet konusunda imzalar atılmadı.