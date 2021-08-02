Haberler Beşiktaş Son dakika transfer haberi: Beşiktaş David Okereke atağı!

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş David Okereke atağı!

Son dakika Beşiktaş haberi: Spor Toto Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda mutlu sona ulaşan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Yeni sezon öncesi forvet transferi için girişimlerini sıklaştıran siyah-beyazlılar için sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Belçika basınında çıkan haberde Beşiktaş'ın David Okereke için devreye girdiği yazıldı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ağustos 2021 Pazartesi 18:08 Güncelleme Tarihi: 02 Ağustos 2021 Pazartesi 18:27
Son dakika transfer haberi: Beşiktaş David Okereke atağı!

UEFA Şampiyonlar Ligi, Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda mücadele edecek olan Beşiktaş'ta yönetim transfer çalışmalarına hız verdi. Kadrosuna 4 takviye yapan siyah-beyazlıların forvet transferi konusundaki planı ortaya çıktı.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş David Okereke atağı!

Devler Ligi için mutlaka yıldız bir golcü almak isteyen Siyah-Beyazlılar, transfer sezonunun açıldığı günden bu yana pek çok isim ile görüştü. Ancak halen forvet konusunda imzalar atılmadı.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş David Okereke atağı!

Beşiktaş Yönetimi de bu konuda yaptığı görüşmelerine hız kesmeden devam ederken, sürpriz bir isim gündeme geldi.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş David Okereke atağı!

Belçika basınında yer alan haberde Beşiktaş'ın Club Brugge forması giyen 23 yaşındaki Nijeryalı David Chidozie Okereke için devreye girdiği iddia edildi.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş David Okereke atağı!

2019 yılında İtalyan ekibi Spezia'dan 8.1 milyon Euro bedelle transfer edilen yıldız futbolcunun yeni sezonda Beşiktaş forması giyebileceği iddia edildi.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş David Okereke atağı!

Güncel piyasa değeri 2.8 milyon Euro olan Okereke geçtiğimiz sezon 35 maçta 4 gol 1 asistlik performans sergiledi.

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