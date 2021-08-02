Son dakika transfer haberi: Beşiktaş David Okereke atağı!

UEFA Şampiyonlar Ligi, Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda mücadele edecek olan Beşiktaş'ta yönetim transfer çalışmalarına hız verdi. Kadrosuna 4 takviye yapan siyah-beyazlıların forvet transferi konusundaki planı ortaya çıktı.
UEFA Şampiyonlar Ligi, Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda mücadele edecek olan Beşiktaş'ta yönetim transfer çalışmalarına hız verdi. Kadrosuna 4 takviye yapan siyah-beyazlıların forvet transferi konusundaki planı ortaya çıktı.
Devler Ligi için mutlaka yıldız bir golcü almak isteyen Siyah-Beyazlılar, transfer sezonunun açıldığı günden bu yana pek çok isim ile görüştü. Ancak halen forvet konusunda imzalar atılmadı.
Beşiktaş Yönetimi de bu konuda yaptığı görüşmelerine hız kesmeden devam ederken, sürpriz bir isim gündeme geldi.
Belçika basınında yer alan haberde Beşiktaş'ın Club Brugge forması giyen 23 yaşındaki Nijeryalı David Chidozie Okereke için devreye girdiği iddia edildi.
2019 yılında İtalyan ekibi Spezia'dan 8.1 milyon Euro bedelle transfer edilen yıldız futbolcunun yeni sezonda Beşiktaş forması giyebileceği iddia edildi.
Güncel piyasa değeri 2.8 milyon Euro olan Okereke geçtiğimiz sezon 35 maçta 4 gol 1 asistlik performans sergiledi.