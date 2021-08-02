Haberler Beşiktaş Son dakika spor haberleri: Galatasaray ile Beşiktaş yine transferde karşı karşıya! Bu kez Mert Günok...

Son dakika spor haberleri: Galatasaray ile Beşiktaş yine transferde karşı karşıya! Bu kez Mert Günok...

Son dakika transfer haberleri: Süper Lig'in iki dev kulübü Beşiktaş ve Galatasaray, Mert Günok için transfer yarışına girdi. Ersin ve Utku’nun yanına tecrübeli bir kaleci almak isteyen Beşiktaş, Mert Günok için Başakşehir’e 1 milyon Euro teklif etti. Galataasaray'ın da milli kaleci için nabız yokladığı öğrenildi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ağustos 2021 Pazartesi 06:50
Son dakika spor haberleri: Galatasaray ile Beşiktaş yine transferde karşı karşıya! Bu kez Mert Günok...

Beşiktaş Mert Günok transferi için resmen Başakşehir'in kapısını çaldı. Ersin ve Utku'nun yanına tecrübeli bir kaleci almak isteyen Siyah-Beyazlılar, Mert için Başakşehir'e 1 milyon Euro bonservis bedeli teklif etti. Başakşehir'in ise Beşiktaş'a kesin bir cevap vermediği, teknik direktör Aykut Kocaman'ın milli kalecinin satışına onay vermesi durumunda Beşiktaş'a 'Evet' deneceği öğrenildi. Geçtiğimiz sezonun son bölümünde Aykut Kocaman tarafından yedek bırakılan Mert Günok'un da Beşiktaş'a gitmeye sıcak baktığı, kulüpler arasındaki görüşmeleri yakından takip ettiği öğrenildi.

G.SARAY DA MERT'İN PEŞİNDE
Takvim'in haberine göre; Beşiktaş'ın bonservisi için 1 milyon Euro önerdiği Mert Günok için Galatasaray da nabız yokluyor. Mert'in ise Muslera faktörü sebebiyle Beşiktaş'a daha sıcak olduğu belirtiliyor.

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