Son dakika spor haberleri: Galatasaray ile Beşiktaş yine transferde karşı karşıya! Bu kez Mert Günok...

Beşiktaş Mert Günok transferi için resmen Başakşehir'in kapısını çaldı. Ersin ve Utku'nun yanına tecrübeli bir kaleci almak isteyen Siyah-Beyazlılar, Mert için Başakşehir'e 1 milyon Euro bonservis bedeli teklif etti. Başakşehir'in ise Beşiktaş'a kesin bir cevap vermediği, teknik direktör Aykut Kocaman'ın milli kalecinin satışına onay vermesi durumunda Beşiktaş'a 'Evet' deneceği öğrenildi. Geçtiğimiz sezonun son bölümünde Aykut Kocaman tarafından yedek bırakılan Mert Günok'un da Beşiktaş'a gitmeye sıcak baktığı, kulüpler arasındaki görüşmeleri yakından takip ettiği öğrenildi.



G.SARAY DA MERT'İN PEŞİNDE

Takvim'in haberine göre; Beşiktaş'ın bonservisi için 1 milyon Euro önerdiği Mert Günok için Galatasaray da nabız yokluyor. Mert'in ise Muslera faktörü sebebiyle Beşiktaş'a daha sıcak olduğu belirtiliyor.