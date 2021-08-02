Haberler Beşiktaş Son dakika spor haberi: Beşiktaş'tan Luuk de Jong'a rest! İşte son teklif

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'tan Luuk de Jong'a rest! İşte son teklif

Son dakika spor haberi: Santrfor mevkisine takviye yapmak için kolları sıvayan Beşiktaş'ta Luuk de Jong ismi ön plana çıktı. Siyah-beyazlı kurmaylar, temaslarını hızlandırdığı Hollandalı golcünün yıllık ücretteki ısrarcı tavrına olumsuz yanıt verdi. Yönetim, oyuncuya son teklifimiz 2 milyon euro restini çekti.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ağustos 2021 Pazartesi 06:50
Son dakika spor haberi: Beşiktaş'tan Luuk de Jong'a rest! İşte son teklif

Diego Costa ve Mitrovic konusunda maliyet hesabı yapan Beşiktaş yönetimi, Rondon'da da kararsız kalınca bu 3 ismi askıya almıştı. Son olarak İspanya LaLiga ekibi Sevilla'nın Hollandalı golcüsü Luuk de Jong üzerine yoğunlaşan idareciler, futbolcu ve kulübünden olumlu geri dönüş almıştı. Oyuncunun ilk temaslardaki pozitif tavrı, yıllık ücrette ısrarcılığa dönüştü. Yönetimin 2 milyon euro maaşla bedelsiz kiralamaya çalıştığı De Jong, 2.5 milyon euro garanti artı 500 bin euro bonus istedi. Olumsuz yanıt veren Beşiktaş yönetimi, oyuncuya son teklifimiz 2 milyon euro restini çekti.

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