Son dakika spor haberi: Ayrılıklar peş peşe! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

Süper Lig'de yeni sezonun perdesi 13 Ağustos'ta oynanacak olan Beşiktaş-Çaykur Rizespor mücadelesi ile resmen açılacak.

Sezonun başlamasına iki haftadan az bir süre kala kadro yapılanmasını tamamlamak isteyen kulüpler birçok isimle temaslarını sürdürürken ligin dev kulüpleri son günlerde atağa kalkmış durumda.