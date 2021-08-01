Tatsız prova

Beşiktaş yeni sezon öncesinde oynadığı ikinci hazırlık maçında Kayserispor'a 3-0 mağlup oldu. Siyah-beyazlılar sahaya Ersin, Necip, Welinton, Mehmet Topal, Fabrice N'Sakala, Josef, Atiba, Salih Uçan, Gökhan Töre, N'Koudou ve Kenan Karaman ilk 11'iyle çıktı. Maça hızlı başlayan Beşiktaş yakaladığı fırsatları değerlendiremezken, 23 ve 29'uncu dakikada Kayserispor'lu Luckassen 6 dakika içerisinde attığı gollerle takımını 2-0 öne geçirdi. İlk yarı bu skorla tamamlandı. Teknik direktör Sergen Yalçın, ikinci yarıda birçok oyuncusunu değiştirdi. Siyah-beyazlılar bu periyota iyi başladı ancak yine topu filelerle buluşturamadı. 76'da bu kez Gökhan Sazdağı topu filelere göndererek aradaki farkı üçe çıkardı. Karşılaşmada başka gol olmadı ve Kayserispor sahadan 3-0 galip ayrılan taraf oldu. Beşiktaş üçüncü hazırlık maçını 6 Ağustos cumartesi günü Adana Demirspor ile oynayacak.

CENK TOSUN KULÜBEDE

Beşiktaş'ın dünkü maçında sürpriz bir isim vardı. Cenk Tosun mücadeleyi yedek kulübesinde izlerken, golcü oyuncunun tedavisini Ümraniye Nevzat Demir sürdürdüğü için karşılaşmayı kenardan takip ettiği öğrenildi. Öte yandan hafif sakatlığı bulunan Larin ve Ljajic ile önceki gün 4 senelik imza atan Rosier de maçı saha kenarından izledi.

WELINTON KORKUTTU

Siyah-beyazlıların başarılı stoperi Welinton, dünkü maçta sakatlandı. 33'ücü dakikada bir sakatlık geçiren Brezilyalı oyuncunun adalesinde ağrı hissettiği ve bugün tedbir amaçlı olarak MR'ının çekileceği belirtildi.

NASIL OYNADILAR?

SALİH **

Yetenekleri ile Beşiktaş orta sahasına katkı yapacağı kesin. Etrafı daha kaliteli oyuncularla donatıldığında Salih'in performansı çok daha iyi olacaktır.

KENAN **

Kalabalıklar arasında çok etkili değil. Kanat rotasyonunda kullanılırsa daha fayda olabilir.

M.TOPAL **

Tecrübeli oyuncu henüz hazır değil. İlk yarıdaki üçlü savunma tercihi Topal'ı zorladı. Ama gün geçtikçe takıma alışacaktır.

GÜVEN ***

Kanatta başladı ortaya geçti, hırslı ve istekliydi, forma savaşının içinde olacağı net. İlerleyen günlerde daha da iyi olacaktır.

SERDAR ***

Genç stoper son derece soğukkanlı ve iyi bir oyun aklı var… İkinci maçında da güven veren bir hali vardı. Böyle giderse forma şansı artar.