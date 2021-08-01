Son dakika transfer haberleri: Diego Costa'da işler karıştı! Beşiktaş'a transferde iki rakip

Son dakika Beşiktaş transfer haberi... Vincent Aboubakar'ın boşluğunu kaliteli bir golcüyle doldurmak isteyen Beşiktaş, Atletico Madrid'in dünyaca ünlü forveti Diego Costa'yı gündemine almıştı. Beşiktaş'ın teklifine olumlu yaklaşan İspanyol golcüye iki kulüpten daha teklif geldiği iddia edildi. İşte o takımlar... (BJK spor haberi)
Beşiktaş'ın teklifine olumlu yaklaşan Diego Costa'ya iki yeni teklif daha olduğu iddia edildi. İtalyan Alfredo Pedulla'nın iddiasına göre Costa, hala Türkiye ve Beşiktaş'a gitme konusunda ikna olmuş değil. Bologna dedikodularının arkasında Genoa da Diego Costa'yı istemedi. Hala Cagliari ve bir Dubai ekibiyle görüşmeler yapılıyor. Beşiktaş'ın bu konudaki tutumu ise "Ya son teklifimizi kabul eder ya da istediği yere gider" şeklinde.