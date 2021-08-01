Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ın Diego Godin transferi olumsuz!

Yeni sezonda ülkemizi Şampiyonlar Ligi arenasında temsil edecek olan Beşiktaş, iddialı bir kadro kurmak için yoğun mesai harcıyor. Siyah-beyazlı yönetim, teknik direktör Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor.

Deneyimli teknik adamın takviye istediği mevkilerden biri de stoper... Kartal'ın bu bölge için gündemine aldığı ilk isimde Urugaylı savunmacı Diego Godin'di. Ancak yıldız futbolcudan kötü haber geldi.