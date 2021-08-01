Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ın Diego Godin transferi olumsuz!

Yeni sezonda ülkemizi Şampiyonlar Ligi arenasında temsil edecek olan Beşiktaş, iddialı bir kadro kurmak için yoğun mesai harcıyor. Siyah-beyazlı yönetim, teknik direktör Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor.
Yeni sezonda ülkemizi Şampiyonlar Ligi arenasında temsil edecek olan Beşiktaş, iddialı bir kadro kurmak için yoğun mesai harcıyor. Siyah-beyazlı yönetim, teknik direktör Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor.
Deneyimli teknik adamın takviye istediği mevkilerden biri de stoper... Kartal'ın bu bölge için gündemine aldığı ilk isimde Urugaylı savunmacı Diego Godin'di. Ancak yıldız futbolcudan kötü haber geldi.
Beşiktaş, stoper hattına takviye yapmak için Urugaylı stoper Diego Godin'i gündemine almıştı. İtalya basınına göre Godin kariyerine Cagliari'de devam etmek istiyor.
Siyah-beyazlıların en son 2 senelik teklifte bulunduğu tecrübeli stoperin, maaşında indirime gitmesi durumunda takımda kalabileceği iddia edildi.
Kariyerine ülkesinin takımlarından Defensor'da başlayan Diego Godin, sırasıyla Cerro, Nacional, Villarreal, Atletico Madrid, Inter ve Cagliari'de forma giydi. Takımıyla 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan tecrübeli oyuncu, 146 kez de Urugay Milli Takımı forması giydi.