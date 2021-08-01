Haberler Beşiktaş Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ın Diego Godin transferi olumsuz!

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ın Diego Godin transferi olumsuz!

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri... Ligde yeni sezonun başlamasına az bir süre kala transfer çalışmalarını yoğunlaştıran Beşiktaş, stoper mevkisi için Urugaylı savunmacı Diego Godin üzerinde temaslarını sürdürüyordu. Deneyimli futbolcudan siyah-beyazlılara kötü haber geldi. İşte detaylar... (BJK transfer haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ağustos 2021 Pazar 06:50 Güncelleme Tarihi: 01 Ağustos 2021 Pazar 10:18
Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ın Diego Godin transferi olumsuz!

Yeni sezonda ülkemizi Şampiyonlar Ligi arenasında temsil edecek olan Beşiktaş, iddialı bir kadro kurmak için yoğun mesai harcıyor. Siyah-beyazlı yönetim, teknik direktör Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ın Diego Godin transferi olumsuz!

Deneyimli teknik adamın takviye istediği mevkilerden biri de stoper... Kartal'ın bu bölge için gündemine aldığı ilk isimde Urugaylı savunmacı Diego Godin'di. Ancak yıldız futbolcudan kötü haber geldi.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ın Diego Godin transferi olumsuz!

Beşiktaş, stoper hattına takviye yapmak için Urugaylı stoper Diego Godin'i gündemine almıştı. İtalya basınına göre Godin kariyerine Cagliari'de devam etmek istiyor.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ın Diego Godin transferi olumsuz!

Siyah-beyazlıların en son 2 senelik teklifte bulunduğu tecrübeli stoperin, maaşında indirime gitmesi durumunda takımda kalabileceği iddia edildi.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ın Diego Godin transferi olumsuz!

Kariyerine ülkesinin takımlarından Defensor'da başlayan Diego Godin, sırasıyla Cerro, Nacional, Villarreal, Atletico Madrid, Inter ve Cagliari'de forma giydi. Takımıyla 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan tecrübeli oyuncu, 146 kez de Urugay Milli Takımı forması giydi.

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