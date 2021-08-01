Haberler Beşiktaş Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'a transferde Luuk de Jong müjdesi! Sevilla'dan onay çıktı

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'a transferde Luuk de Jong müjdesi! Sevilla'dan onay çıktı

Son dakika Beşitkaş transfer haberi... Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'a forvet transferinde müjdeli haber geldi. Sevilla'nın Hollandalı golcüsü Luuk de Jong'la ilgilenen siyah-beyazlıların, İspanyol ekibine yaptığı öneri kabul edildi. İşte o teklif ve detaylar... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ağustos 2021 Pazar 06:50
Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'a transferde Luuk de Jong müjdesi! Sevilla'dan onay çıktı

Forvet transferi için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta gündemden düşmeyen Luuk de Jong için sıcak gelişmeler yaşanıyor. Diego Costa ile görüşmelerini sürdüren siyah-beyazlılar, Hollandalı golcü için de temaslarını sıklaştırdı.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'a transferde Luuk de Jong müjdesi! Sevilla'dan onay çıktı

Bonservisi Sevilla'da bulunan De Jong için İspanyol ekibine teklif yapan Beşiktaş'ın önerisi kabul edildi. Sevilla, 1 yıllık kiralama teklifine 'evet' dedi. Şimdi gözler 30 yaşındaki Hollandalı forvete çevrildi.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'a transferde Luuk de Jong müjdesi! Sevilla'dan onay çıktı

PSV DE VAZGEÇMİYOR
İspanyol kulübü Sevilla, Beşiktaş'ın istediği Luuk De Jong'la yolları ayırma konusunda siyah-beyazlıların teklifine önceki gün 'olumlu' yanıt verdi. Bu arada El Mundo Deportivo gazetesine göre Sevilla'nın Beşiktaş'tan resmi teklif alındığı ve görüşmelerin tüm hızıyla devam ettiği doğrulandı; ancak buna rağmen Jong'un PSV'ye dönme ihtimalinin bulunduğu belirtildi.

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