Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'a transferde Luuk de Jong müjdesi! Sevilla'dan onay çıktı

Forvet transferi için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş 'ta gündemden düşmeyen Luuk de Jong için sıcak gelişmeler yaşanıyor. Diego Costa ile görüşmelerini sürdüren siyah-beyazlılar, Hollandalı golcü için de temaslarını sıklaştırdı.

PSV DE VAZGEÇMİYOR

İspanyol kulübü Sevilla, Beşiktaş'ın istediği Luuk De Jong'la yolları ayırma konusunda siyah-beyazlıların teklifine önceki gün 'olumlu' yanıt verdi. Bu arada El Mundo Deportivo gazetesine göre Sevilla'nın Beşiktaş'tan resmi teklif alındığı ve görüşmelerin tüm hızıyla devam ettiği doğrulandı; ancak buna rağmen Jong'un PSV'ye dönme ihtimalinin bulunduğu belirtildi.