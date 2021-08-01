Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'a transferde Luuk de Jong müjdesi! Sevilla'dan onay çıktı

Forvet transferi için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta gündemden düşmeyen Luuk de Jong için sıcak gelişmeler yaşanıyor. Diego Costa ile görüşmelerini sürdüren siyah-beyazlılar, Hollandalı golcü için de temaslarını sıklaştırdı.
Bonservisi Sevilla'da bulunan De Jong için İspanyol ekibine teklif yapan Beşiktaş'ın önerisi kabul edildi. Sevilla, 1 yıllık kiralama teklifine 'evet' dedi. Şimdi gözler 30 yaşındaki Hollandalı forvete çevrildi.
PSV DE VAZGEÇMİYOR
İspanyol kulübü Sevilla, Beşiktaş'ın istediği Luuk De Jong'la yolları ayırma konusunda siyah-beyazlıların teklifine önceki gün 'olumlu' yanıt verdi. Bu arada El Mundo Deportivo gazetesine göre Sevilla'nın Beşiktaş'tan resmi teklif alındığı ve görüşmelerin tüm hızıyla devam ettiği doğrulandı; ancak buna rağmen Jong'un PSV'ye dönme ihtimalinin bulunduğu belirtildi.