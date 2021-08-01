Son dakika spor haberi: Beşiktaş'tan stoper harekatı! Diego Godin, Mangala ve Kortney Hause...

Önümüzdeki sezon UEFA Şampiyonlar Ligi, Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda mücadele edecek Beşiktaş'ta alternatifli bir kadro kurmak için kollar sıvandı. Siyah-beyazlılar, eksik bölgelere yapılacak hamlelerle sezona iddialı bir başlangıç yapmak istiyor.

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın raporuna göre transfer operasyonunu sürdüren Beşiktaş'ta gözler savunma hattına çevrilmiş durumda. Takıma doğrudan katkı sağlayacak bir stoperi kadroya dahil etmek isteyen Kara-Kartal'da harekat için düğmeye basıldı.