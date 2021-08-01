Son dakika spor haberi: Beşiktaş'tan Diego Costa'ya yeni teklif

Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Sergen Yalçın yönetiminde yeni sezon için çalışmalarına devam eden siyah-beyazlılar, öte yandan transfer görüşmelerine de devam ediyor.
Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Sergen Yalçın yönetiminde yeni sezon için çalışmalarına devam eden siyah-beyazlılar, öte yandan transfer görüşmelerine de devam ediyor.
Alex Teixeira transferinde oyuncuyla 2+1 yıllık anlaşma sağlayan Beşiktaş yönetimi, Brezilyalı yıldızı önümüzdeki hafta İstanbul'a getirmeyi planlıyor.
Teixeira'nın yanı sıra Rachid Ghezzal transferini bitirmeye oldukça yakın olan siyah-beyazlılar, Valentin Rosier ile de yeniden anlaşma sağlamıştı.
COSTA TRANSFERİNDE VİTES YÜKSELTİLDİ
Sergen Yalçın'ın kadroda görmeyi çok istediği Diego Costa için şartlar zorlanıyor. Dünyaca ünlü yıldız golcünün maliyeti nedeniyle askıya alınan bu transferde yeni bir iddia ortaya atıldı.
İtalyan Gazeteci Nicolo Schira'nın iddiasına göre; Beşiktaş, Diego Costa teklifini yükseltti. Bu transferde güçlü rakipleri olduğu söylenen siyah-beyazlılar, yıllık 3 milyon Euro'dan 2 yıllık sözleşme teklifinde bulundu.
İMZA PARASI 2 MİLYON
Ünlü gazetecinin aktardığı bilgiye göre Beşiktaş Diego Costa'ya 2 taksit halinde 2 milyon Euro imza parası önerdi.