Haberler Beşiktaş Son dakika spor haberi: Beşiktaş'tan Diego Costa'ya yeni teklif

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'tan Diego Costa'ya yeni teklif

Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Spor Toto Süper Lig'in yeni sezonunda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Beşiktaş'ta transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Güçlü bir kadro kurmak için yoğun mesai harcayan siyah-beyazlılarda gündem forvet transferi. Birçok ismi listesine alan siyah-beyazlılarda öncelik ise Diego Costa... Kara Kartal Brezilya asıllı İspanyol forvet için yeni bir teklif sundu. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ağustos 2021 Pazar 09:59
Son dakika spor haberi: Beşiktaş'tan Diego Costa'ya yeni teklif

Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Sergen Yalçın yönetiminde yeni sezon için çalışmalarına devam eden siyah-beyazlılar, öte yandan transfer görüşmelerine de devam ediyor.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'tan Diego Costa'ya yeni teklif

Alex Teixeira transferinde oyuncuyla 2+1 yıllık anlaşma sağlayan Beşiktaş yönetimi, Brezilyalı yıldızı önümüzdeki hafta İstanbul'a getirmeyi planlıyor.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'tan Diego Costa'ya yeni teklif

Teixeira'nın yanı sıra Rachid Ghezzal transferini bitirmeye oldukça yakın olan siyah-beyazlılar, Valentin Rosier ile de yeniden anlaşma sağlamıştı.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'tan Diego Costa'ya yeni teklif

COSTA TRANSFERİNDE VİTES YÜKSELTİLDİ

Sergen Yalçın'ın kadroda görmeyi çok istediği Diego Costa için şartlar zorlanıyor. Dünyaca ünlü yıldız golcünün maliyeti nedeniyle askıya alınan bu transferde yeni bir iddia ortaya atıldı.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'tan Diego Costa'ya yeni teklif

İtalyan Gazeteci Nicolo Schira'nın iddiasına göre; Beşiktaş, Diego Costa teklifini yükseltti. Bu transferde güçlü rakipleri olduğu söylenen siyah-beyazlılar, yıllık 3 milyon Euro'dan 2 yıllık sözleşme teklifinde bulundu.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'tan Diego Costa'ya yeni teklif

İMZA PARASI 2 MİLYON

Ünlü gazetecinin aktardığı bilgiye göre Beşiktaş Diego Costa'ya 2 taksit halinde 2 milyon Euro imza parası önerdi.

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