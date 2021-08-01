Son dakika spor haberi: Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'dan Emre Mor transferine veto! İşte nedeni

İspanyol kulübü Celta Vigo ile yollarını ayırmaya hazırlanan Emre Mor geçtiğimiz günlerde flaş bir hamle yapmış ve ünlü menajer Mino Raiola ile çalışmaya başlamıştı. Kariyerine yeni bir başlangıç yapmak isteyen ve Trabzonspor'un gündemine giren genç futbolcunun ismi şimdi de Beşiktaş ile anılıyor.

Emre Mor'un menajeri tarafından Siyah-Beyazlılar'a teklif edildiği ancak teknik direktör Sergen Yalçın'ın transferi veto ettiği öğrenildi. Takvim'in haberine göre; başarılı hoca hem özel hayatındaki düzensizlikler hem de düşen performansı nedeniyle Emre'yi takımda düşünmediğini belirtti.