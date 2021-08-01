Haberler Beşiktaş Son dakika spor haberi: Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'dan Emre Mor transferine veto! İşte nedeni

Son dakika spor haberi: Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'dan Emre Mor transferine veto! İşte nedeni

Son dakika spor haberi... Yeni sezon hazırlıklarına hız kesmeden devam eden son şampiyon Beşiktaş transfer temaslarını sürdürürken, Siyah-Beyazlı yönetimin önüne menajerler aracılığıyla flaş bir isim geldi. Daha önce Galatasaray'da da forma giyen Emre Mor Beşiktaş'a teklif edilirken, teknik direktör Sergen Yalçın oyuncuyu veto etti. İşte detaylar... (BJK haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ağustos 2021 Pazar 06:50
Son dakika spor haberi: Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'dan Emre Mor transferine veto! İşte nedeni

İspanyol kulübü Celta Vigo ile yollarını ayırmaya hazırlanan Emre Mor geçtiğimiz günlerde flaş bir hamle yapmış ve ünlü menajer Mino Raiola ile çalışmaya başlamıştı. Kariyerine yeni bir başlangıç yapmak isteyen ve Trabzonspor'un gündemine giren genç futbolcunun ismi şimdi de Beşiktaş ile anılıyor.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'dan Emre Mor transferine veto! İşte nedeni

Emre Mor'un menajeri tarafından Siyah-Beyazlılar'a teklif edildiği ancak teknik direktör Sergen Yalçın'ın transferi veto ettiği öğrenildi. Takvim'in haberine göre; başarılı hoca hem özel hayatındaki düzensizlikler hem de düşen performansı nedeniyle Emre'yi takımda düşünmediğini belirtti.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'dan Emre Mor transferine veto! İşte nedeni

CİMBOM'DA BEKLENENİ VEREMEMİŞTİ

İki sezon önce Galatasaray'da kiralık oynayan Emre Mor beklentilerin çok altında kalan bir performans sergilemişti.

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