Adı Beşiktaş'la anılan Marko Arnautovic Serie A ekibi Bologna'ya transfer oldu!

Transfer döneminde hareketli günler geçiren Beşiktaş, golcü arayışlarını sürdürürken, listesine Marko Arnautovic'i de almıştı. Ancak Beşiktaş'a transferde kötü haber geldi. Avusturyalı golcü, İtalya Serie A ekibi Bologna ile anlaştı.
İtalyan ekibi, 32 yaşındaki yıldızı kadrosuna kattığını resmen açıkladı. Arnautovic'in Bologna ile 2 yıllık sözleşme imzaladığı belirtildi.
⚠️ 𝗔𝗧𝗧𝗘𝗡𝗭𝗜𝗢𝗡𝗘 ⚠️— Bologna Fc 1909 (@BfcOfficialPage) August 1, 2021
𝐒𝐢 𝐬𝐜𝐨𝐧𝐬𝐢𝐠𝐥𝐢𝐚 𝐥𝐚 𝐯𝐢𝐬𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐚𝐥𝐥𝐞 𝐩𝐞𝐫𝐬𝐨𝐧𝐞 𝐟𝐚𝐜𝐢𝐥𝐦𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐢𝐦𝐩𝐫𝐞𝐬𝐬𝐢𝐨𝐧𝐚𝐛𝐢𝐥𝐢
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