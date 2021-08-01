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Adı Beşiktaş'la anılan Marko Arnautovic Serie A ekibi Bologna'ya transfer oldu!

Son dakika transfer haberi... Beşiktaş'ın transfer listesinde yer aldığı iddia edilen Marko Arnautovic'in yeni takımı Bologna oldu. İtalyan ekibi, Avusturyalı golcüyü kadrosuna kattığını resmen açıkladı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ağustos 2021 Pazar 18:34
Adı Beşiktaş'la anılan Marko Arnautovic Serie A ekibi Bologna'ya transfer oldu!

Transfer döneminde hareketli günler geçiren Beşiktaş, golcü arayışlarını sürdürürken, listesine Marko Arnautovic'i de almıştı. Ancak Beşiktaş'a transferde kötü haber geldi. Avusturyalı golcü, İtalya Serie A ekibi Bologna ile anlaştı.

İtalyan ekibi, 32 yaşındaki yıldızı kadrosuna kattığını resmen açıkladı. Arnautovic'in Bologna ile 2 yıllık sözleşme imzaladığı belirtildi.

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