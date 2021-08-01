Adı Beşiktaş'la anılan Marko Arnautovic Serie A ekibi Bologna'ya transfer oldu!

Transfer döneminde hareketli günler geçiren Beşiktaş, golcü arayışlarını sürdürürken, listesine Marko Arnautovic'i de almıştı. Ancak Beşiktaş'a transferde kötü haber geldi. Avusturyalı golcü, İtalya Serie A ekibi Bologna ile anlaştı.

İtalyan ekibi, 32 yaşındaki yıldızı kadrosuna kattığını resmen açıkladı. Arnautovic'in Bologna ile 2 yıllık sözleşme imzaladığı belirtildi.