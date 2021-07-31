Haberler Beşiktaş Son dakika transfer haberi: Portekiz basını yazdı! "Beşiktaş Diego Costa için tüm riskleri almaya hazır"

Son dakika transfer haberi: Portekiz basını yazdı! "Beşiktaş Diego Costa için tüm riskleri almaya hazır"

Son dakika spor haberi... Yeni sezon hazırlıklarına tüm hızıyla devam eden son şampiyon Beşiktaş, transfer çalışmalarına da hız vermiş durumda. Özellikle gol yollarında yeni bir ismi kadrosuna katmak isteyen Siyah-Beyazlılar, yıldız isim Diego Costa ile yakından ilgileniyordu. Portekiz basınında konu ile ilgili haberler yazılıp çizilmeye devam ederken, Record Gazetesi Diego Costa'ya talip olan takımları yaşadığı sakatlık nedeniyle uyarırken "Ama Türk ekibi tüm riskleri almaya hazır" yorumunu yaptı. (BJK haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 31 Temmuz 2021 Cumartesi 06:50
Son dakika transfer haberi: Portekiz basını yazdı! "Beşiktaş Diego Costa için tüm riskleri almaya hazır"

GÖZÜMÜZÜ KORKUTUYOR!

Beşiktaş'ın santrfor adayları listesinde ilk sıralarda olan Diego Costa konusunda çarpıcı bir haber ortaya atıldı. Portekiz'in Record gazetesi Costa'ya talip olan takımları adeta uyardı. Gazete "Diego Costa uzun süredir suyun (futbolun) dışında. Onu kim yakalayabilecek?" diye sorduğu haberinde, "Ancak Türk temsilcisi bu konuda tüm riskleri almaya hazır" yorumunu yaptı.

Son dakika transfer haberi: Portekiz basını yazdı! "Beşiktaş Diego Costa için tüm riskleri almaya hazır"

Costa'nın ilk olarak Palmeiras'a gideceği iddia ediliyordu ancak teknik direktör Abel Ferreira reddetti. Bu transfer için "Aralık ayından beri kulüpsüz olması gözümüzü korkutuyor" değerlendirmesi yapıldı.

Son dakika transfer haberi: Portekiz basını yazdı! "Beşiktaş Diego Costa için tüm riskleri almaya hazır"

KARTAL'IN ELİ DAHA GÜÇLÜ

Fotomaç'ın, Record'dan derlediği ikinci iddiaya göre, Benfica'dan sonra Sporting de Diego Costa'ya teklif yapmama kararı aldı. Gazetenin haberine göre Costa, Sporting'e teklif edildi ancak Sporting 32 yaşındaki forvete teklif sunmayacağı, çünkü sakatlığının korkuttuğu ifade edildi.

Son dakika transfer haberi: Portekiz basını yazdı! "Beşiktaş Diego Costa için tüm riskleri almaya hazır"

Kısa süre önce de Bologna'dan da benzer bir açıklama yapılmış, sportif direktör Walter Sabatini sakatlığını bahane ederek Costa'yı almayacaklarını söylemişti. Bu şartlarda Diego Costa'nın önünde resmi olarak sadece Beşiktaş'ın teklifi bulunuyor, bu da siyah-beyazlıların bu transfer için elini bir hayli güçlendirmiş durumda.

SON DAKİKA