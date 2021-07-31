Son dakika transfer haberi: Portekiz basını yazdı! "Beşiktaş Diego Costa için tüm riskleri almaya hazır"

GÖZÜMÜZÜ KORKUTUYOR!
Beşiktaş'ın santrfor adayları listesinde ilk sıralarda olan Diego Costa konusunda çarpıcı bir haber ortaya atıldı. Portekiz'in Record gazetesi Costa'ya talip olan takımları adeta uyardı. Gazete "Diego Costa uzun süredir suyun (futbolun) dışında. Onu kim yakalayabilecek?" diye sorduğu haberinde, "Ancak Türk temsilcisi bu konuda tüm riskleri almaya hazır" yorumunu yaptı.
Costa'nın ilk olarak Palmeiras'a gideceği iddia ediliyordu ancak teknik direktör Abel Ferreira reddetti. Bu transfer için "Aralık ayından beri kulüpsüz olması gözümüzü korkutuyor" değerlendirmesi yapıldı.
KARTAL'IN ELİ DAHA GÜÇLÜ
Fotomaç'ın, Record'dan derlediği ikinci iddiaya göre, Benfica'dan sonra Sporting de Diego Costa'ya teklif yapmama kararı aldı. Gazetenin haberine göre Costa, Sporting'e teklif edildi ancak Sporting 32 yaşındaki forvete teklif sunmayacağı, çünkü sakatlığının korkuttuğu ifade edildi.