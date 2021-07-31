Haberler Beşiktaş Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş'ın transfer gündemindeki isimler! Luuk de Jong, Willian Jose, Rony Lopes...

Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş'ın transfer gündemindeki isimler! Luuk de Jong, Willian Jose, Rony Lopes...

Son dakika Beşiktaş haberleri... Sergen Yalçın ile büyük bir çıkışa geçen ve 1 buçuk sezonda 2 kupa kazanan Beşiktaş, gelecek sezeon 3 kulvarda başarı yakalayacak bir kadro kurmak istiyor. Kartal'ın transfer gündeminde Luuk de Jong, Willian Jose, Rony Lopes gibi isimler yer alıyor. İşte Beşiktaş'ın transfer listesi ve detayları... (BJK haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 31 Temmuz 2021 Cumartesi 15:26
Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş'ın transfer gündemindeki isimler! Luuk de Jong, Willian Jose, Rony Lopes... | BJK haberleri

Gelecek sezon tranfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, 3 kulvarda mücadele edecek bir takım kurmak için kolları sıvadı. İşte Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alan isimler...

Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş'ın transfer gündemindeki isimler! Luuk de Jong, Willian Jose, Rony Lopes... | BJK haberleri

RACHID GHEZZAL

İsmi uzun bir süre Galatasaray ile anılan Rachid Ghezzal ile her konuda anlaşan Beşiktaş, Leicester City ile pazarlıklarını sürdürüyor. Rachid Ghezzal'ın da imzası an meselesi.

Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş'ın transfer gündemindeki isimler! Luuk de Jong, Willian Jose, Rony Lopes... | BJK haberleri

LEVENT MERCAN

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Schalke 04'ün 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Münir Levent Mercan'ı gündemine aldı. Orta sahada oynayan Levent Mercan, her iki ayağını da etkili şekilde kullanabilmesiyle dikkat çekiyor.

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Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş'ın transfer gündemindeki isimler! Luuk de Jong, Willian Jose, Rony Lopes... | BJK haberleri

SERGIO RICO

Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Beşiktaş, kaleye tecrübeli bir isim transfer etmek istiyor. PSG forması giyen Sergio Rico ile ilgilenen Beşiktaş'a Fransa şampiyonu Lille rakip oldu. Görüşmeler sürüyor.

Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş'ın transfer gündemindeki isimler! Luuk de Jong, Willian Jose, Rony Lopes... | BJK haberleri

DIEGO GODIN

Diego Godin ile anlaşan Beşiktaş, Cagliari'nin kararını bekliyor. Kartal, bonservis ödemek istemiyor. Cagliari ise 1.5 milyon Euro talep ediyor. Beşiktaş yönetimi, Godin'le 2 yıllık prensip anlaşmasını ise sağlamış durumda. Diego Godin, Türkiye'ye gelmek ve Beşiktaş formasını giymek istiyor.

Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş'ın transfer gündemindeki isimler! Luuk de Jong, Willian Jose, Rony Lopes... | BJK haberleri

WILLIAN JOSE

Beşiktaş'ın uzun süredir gündeminde yer alan Willian Jose için Real Sociedad 8 milyon euro istiyor. 3 yıl daha sözleşmesi bulunan futbolcu için pazarlıklar sürerken, Trabzonspor da devrede.

Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş'ın transfer gündemindeki isimler! Luuk de Jong, Willian Jose, Rony Lopes... | BJK haberleri

ALASSANE NDAO

Beşiktaş Karagümrük ile sözleşmesinde son senesine giren 24 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Alassane Ndao için harekete geçti. Karagümrük'te ortaya koyduğu performansla adından söz ettiren Senegalli oyuncu bir dönem Fenerbahçe, Galatasaray'ın da transfer listesinde yer almıştı.

Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş'ın transfer gündemindeki isimler! Luuk de Jong, Willian Jose, Rony Lopes... | BJK haberleri

LUUK DE JONG

İspanyol basını, Sevilla kulübünün oyuncudan zarar etmek istemediğini ve bu nedenle istediği en düşük rakamın 6 milyon euro olacağını yazdı. Luuk de Jong'un halen Beşiktaş'ın gündeminde olduğu konuşuluyor. Beşiktaş, satın alma opsiyonlu kiralama üzerinde duruyor.

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