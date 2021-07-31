Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş'ın transfer gündemindeki isimler! Luuk de Jong, Willian Jose, Rony Lopes...

SERGIO RICO Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Beşiktaş, kaleye tecrübeli bir isim transfer etmek istiyor. PSG forması giyen Sergio Rico ile ilgilenen Beşiktaş'a Fransa şampiyonu Lille rakip oldu. Görüşmeler sürüyor.

DIEGO GODIN Diego Godin ile anlaşan Beşiktaş, Cagliari'nin kararını bekliyor. Kartal, bonservis ödemek istemiyor. Cagliari ise 1.5 milyon Euro talep ediyor. Beşiktaş yönetimi, Godin'le 2 yıllık prensip anlaşmasını ise sağlamış durumda. Diego Godin, Türkiye'ye gelmek ve Beşiktaş formasını giymek istiyor.