Son dakika spor haberi: Beşiktaş'tan Rachid Ghezzal için ikinci transfer hamlesi! İşte yeni teklif

Transferi yılan hikâyesine dönen Rachid Ghezzal'dan vazgeçmeyen Beşiktaş, Leicester City'nin kapısını bir kez daha çalacak. Sabah'ın haberine göre; Daha önce 2.5 milyon Euro'luk teklifi az bularak 3.5 milyon Euro isteyen İngiliz kulübüyle pazarlıklarına devam eden siyah-beyazlılar, rakamı 3 milyon Euro'ya çıkardı. Bu teklifin Leicester tarafından kabul edileceği ön görülürken, Beşiktaş gelecek hafta bu işi sonlandırmak istiyor. Öte yandan Cezayirli yıldız, dün Instagram'da Beşiktaş'ın orman yangını için yaptığı paylaşımı yayınlayarak destek verdi.