Son dakika spor haberi: Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin transfer listesindeki Alassane Ndao Al-Ahli'ye transfer oldu!

Süper Lig'in başlamasına az bir süre kala ekipler transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Ligin dev kulüpleri son günlerde transferde vitesi yükseltirken, imzalar ardı ardına atılmaya başlanmış durumda.
Özellikle ligin dev kulüpleri Beşiktaş ve Fenerbahçe transferde hareketli günler geçirirken, iki ekibinde listesinde bulunan Karagümrük'ün Senegalli oyuncusu Alassane Ndao'dan kötü haber geldi.
24 yaşındaki futbolcu Arap ekiplerinden Al-Ahli'ye transfer oldu. Arap kulübü yeni transferini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla resmen açıkladı.
İşte o paylaşım...
أسد التيرانجا ينضم إلى كتيبة #الأسود🦁#Welcome_Alassane 🇸🇳💚 pic.twitter.com/KYo2dhELfz&mdash; النادي الأهلي السعودي (@ALAHLI_FC) July 31, 2021