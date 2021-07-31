Haberler Beşiktaş Son dakika spor haberi: Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin transfer listesindeki Alassane Ndao Al-Ahli'ye transfer oldu!

Son dakika spor haberi: Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin transfer listesindeki Alassane Ndao Al-Ahli'ye transfer oldu!

Son dakika spor haberi... Süper Lig'de perdenin açılmasına az bir süre kala transfer çalışmalarına hız veren kulüplerden Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye Alassane Ndao'dan kötü haber geldi. Senegalli futbolcu Arap kulüplerinden Al-Ahli'ye transfer oldu.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 31 Temmuz 2021 Cumartesi 20:08
Son dakika spor haberi: Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin transfer listesindeki Alassane Ndao Al-Ahli'ye transfer oldu!

Süper Lig'in başlamasına az bir süre kala ekipler transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Ligin dev kulüpleri son günlerde transferde vitesi yükseltirken, imzalar ardı ardına atılmaya başlanmış durumda.

Özellikle ligin dev kulüpleri Beşiktaş ve Fenerbahçe transferde hareketli günler geçirirken, iki ekibinde listesinde bulunan Karagümrük'ün Senegalli oyuncusu Alassane Ndao'dan kötü haber geldi.

24 yaşındaki futbolcu Arap ekiplerinden Al-Ahli'ye transfer oldu. Arap kulübü yeni transferini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla resmen açıkladı.

İşte o paylaşım...

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