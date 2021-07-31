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Beşiktaş-Kayserispor maçı CANLI | İlk 11'ler belli oldu

Son şampiyon Beşiktaş, Sergen Yalçın yönetiminde 2. hazırlık maçına çıkacak. Kayserispor ile kozlarını paylaşacak olan Kartal'da yeni transferler görücüye çıkıyor. Peki, Beşiktaş - Kayserispor hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Öte yandan Beşiktaş-Kayserispor maçının başlamasına az bir süre kala ilk 11'ler de belli oldu. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 31 Temmuz 2021 Cumartesi 17:59 Güncelleme Tarihi: 31 Temmuz 2021 Cumartesi 18:28
Beşiktaş-Kayserispor maçı CANLI | İlk 11'ler belli oldu

Yeni sezon hazırlıklarını İstanbul'da sürdüren Beşiktaş, Başakşehir maçının ardından bir diğer Süper Lig ekibi Kayserispor ile kozlarını paylaşacak. Son şampiyon Beşiktaş'ın yeni transferlerinin performansı da merak ediliyor. Karşılaşmaya az bir süre kala ilk 11'ler de belli oldu. İşte Beşiktaş-Kayserispor maçına dair detaylar...

BEŞİKTAŞ-KAYSERİSPOR İLK 11'LER

BEŞİKTAŞ: Ersin, Necip, Welinton, Mehmet Topal, Fabrice Nsakala, Josef de Souza, Atiba, Salih Uçan, Gökhan Töre, Kevin Nkoudou, Kenan Karaman

KAYSERİSPOR: Doğan, Kolovetsios, Majid, Fernandes, Onur, Luckassen, Kvrzic, Carole, Avramoski, İlhan, İbrahim

BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

31 Temmuz Cumartesi günü Nevzat Demir Tesisleri'nde oynanacak Beşiktaş-Kayserispor maçı saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşma Beşiktaş YouTube kanalında canlı olarak yayınlanacak.

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