Beşiktaş-Kayserispor maçı CANLI

Yeni sezon hazırlıklarını İstanbul'da sürdüren Beşiktaş, Başakşehir maçının ardından bir diğer Süper Lig ekibi Kayserispor ile kozlarını paylaşıyor. Son şampiyon Beşiktaş'ın yeni transferlerinin performansı da merak ediliyor. Başlama düdüğü 19.00'da çalan karşılaşma Nevzat Demir Tesisleri'nde oynanıyor.

CANLI SKOR: BEŞİKTAŞ 0-2 KAYSERİSPOR

23' ve 29' Luckassen

BEŞİKTAŞ-KAYSERİSPOR İLK 11'LER

BEŞİKTAŞ: Ersin, Necip, Welinton, Mehmet Topal, Fabrice Nsakala, Josef de Souza, Atiba, Salih Uçan, Gökhan Töre, Kevin Nkoudou, Kenan Karaman

KAYSERİSPOR: Doğan, Kolovetsios, Majid, Fernandes, Onur, Luckassen, Kvrzic, Carole, Avramoski, İlhan, İbrahim

BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Başlama düdüğü 19.00'da çalan ve Nevzat Demir Tesisleri'nde oynanan Beşiktaş-Kayserispor maçı YouTube kanalında canlı olarak yayınlanıyor.