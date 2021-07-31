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Beşiktaş hazırlık maçı: Beşiktaş - Kayserispor hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Bjk haberleri

Son şampiyon Beşiktaş, Sergen Yalçın yönetiminde 2. hazırlık maçına çıkacak. Kayserispor ile kozlarını paylaşacak olan Kartal'da yeni transferler Salih Uçan, Kenan Karaman, Mehmet Topal gibi isimlerin sahada olması bekleniyor. Peki, Beşiktaş - Kayserispor hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 31 Temmuz 2021 Cumartesi 15:57
Beşiktaş hazırlık maçı: Beşiktaş - Kayserispor hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Bjk haberleri

Yeni sezon hazırlıklarını İstanbul'da sürdüren Beşiktaş, Başakşehir maçının ardından bir diğer Süper Lig ekibi Kayserispor ile kozlarını paylaşacak. Son şampiyon Beşiktaş'ın yeni transferlerinin performansı da merak ediliyor. Peki, Beşiktaş-Kayserispor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

31 Temmuz Cumartesi günü Nevzat Demir Tesisleri'nde oynanacak Beşiktaş-Kayserispor maçı saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşma Beşiktaş YouTube kanalında canlı olarak yayınlanacak.

LIONEL CAROLE OYNAYABİLECEK!

Sarı Kırmızılı takımda Silviu Lung, Bernard Mensah, Emrah Başsan, Gustavo Campanharo, Emre Demir forma giymeyeceği maçta yeni transferler Lionel Carole, Onur Bulut gibi isimler oynayacak.

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