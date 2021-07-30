Haberler Beşiktaş Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ın Chuba Akpom için önerdiği rakam belli oldu

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ın Chuba Akpom için önerdiği rakam belli oldu

Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Spor Toto Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda mutlu sona ulaşan Beşiktaş, aynı başarıyı yeni sezonda da yaşamak istiyor. Aboubakar'ın ayrılığının ardından forvet transferi için girişimlerini sıklaştıran siyah-beyazlılarda gündem Chuba Akpom... Beşiktaş'ın golcü futbolcu için önerdiği rakam belli oldu. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 30 Temmuz 2021 Cuma 12:00
Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ın Chuba Akpom için önerdiği rakam belli oldu

Beşiktaş, ikinci forvet olarak düşündüğü Chuba Akpom ve menajeri ile görüştü. Sabah gazetesinin haberine göre, Şampiyonlar Ligi'nde boy göstermek isteyen 25 yaşındaki oyuncunun siyah-beyazlıların teklifini kabul ettiği öğrenildi.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ın Chuba Akpom için önerdiği rakam belli oldu

İngiliz medyasının haberine göre; Akpom'a "Bizden haber bekle" diyen Beşiktaş yönetimi, futbolcunun kulübü Middlesbrough'ya ise 2 milyon Euro bonservis bedeli önerdi.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ın Chuba Akpom için önerdiği rakam belli oldu

Başkan Ahmet Nur Çebi ve ekibi bu rakamdan daha fazlasını ödemek istemezken İngiliz kulübünün 3-4 milyon Euro arasında beklentisi olduğu öğrenildi.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ın Chuba Akpom için önerdiği rakam belli oldu

Pazarlıkların devam ettiği ve bu transferin önümüzdeki hafta içinde olumlu ya da olumsuz sonuçlanacağı belirtildi. Akpom geçen sezon Championship'te 42 maçta 5 gol ve 4 asistle oynadı.

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